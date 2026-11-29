Sanayi yatırımlarında üretim tesisi kurmak isteyen işletmelerin en önemli ihtiyaçlarından biri uygun yatırım alanına erişim sorunu hızla çözülüyor. Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) boş parsellerin çevrimiçi ortamda yatırımcıların başvurusuna açılmasıyla bu alandaki talep de somut rakamlara yansıdı. Ekim 2024'ten bu yana 252 OSB'de 9 bin 507 yatırımcı başvuruda bulundu. Başvurular sonucunda bin 472 sanayiciye toplam 23 milyon metrekarelik yatırım alanı tahsis edildi. Sanayi parsellerine yönelik talebin yanı sıra yeni tahsis ilanları da yatırım alanlarının büyüklüğünü ortaya koyuyor. Kasım 2026 döneminde 155 OSB'de toplam bin 847 parsel yatırımcıların başvurusuna açıldı. İlan edilen parsellerin toplam büyüklüğü 26.8 milyon metrekareyi buldu. Başvurular 2-22 Kasım tarihleri arasında alındı. Bu rakam, daha önce sanayicilere tahsis edilen 23 milyon metrekarelik alandan ayrı olarak, söz konusu dönemde başvuruya açılan parselleri kapsıyor.

ÇEVRİMİÇİ TAHSİS

Organize Sanayi Bölgelerindeki tahsis edilebilir boş parseller her ayın ilk pazartesi günü çevrimiçi sistem üzerinden duyuruluyor. Yatırımcılar ilan edilen parselleri ve harita bilgilerini MEYDİP sistemi üzerinden inceleyerek başvurularını dijital ortamda gerçekleştiriyor. Parseller en az iki hafta süreyle ilan ediliyor. Her parsele ilişkin metrekare fiyatı, tahsis şartları ve OSB'ye özgü diğer bilgiler ise ilgili organize sanayi bölgesinin internet sitesinde yayımlanıyor. 6 Kasım da yapılan yönetmelik değişikliğiyle arsa tahsislerinde spekülatif işlemlerin önüne geçilmesine yönelik hükümler de güncellendi. Buna göre, ön tahsis veya arsa tahsisi yapılan şirketlerin ortaklık paylarında bakanlık onayı olmadan yüzde 49'u aşan değişiklik yapılması halinde tahsis iptal edilebilecek. Ayrıca tahsise çıkarılan parsele doğrudan komşu olan ve üretime geçmiş işletmelerin başvurularında öncelik tanınabilmesine ilişkin düzenleme getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki OSB sayısı 374'e yükseldi. Bu bölgelerin toplam alanı 135 bin hektara ulaşırken, üretimdeki fabrika sayısı 61 bin 500'ü, istihdam edilen kişi sayısı ise 2.7 milyonu aştı.

HEDEF 2030'DA 350 BİN HEKTAR

Sanayi Alanları Master Planı kapsamında 2030 yılına kadar planlı sanayi alanlarının büyüklüğünün 2025'teki 164 bin hektar seviyesinden 350 bin hektara çıkarılması hedefleniyor. Planın ilk aşamasında Samsun- Mersin Orta Anadolu hattında 15 ilde toplam 59 bin hektarlık 19 yeni yatırım alanı belirlendi. Sonraki aşamalarda Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak sanayi gelişim koridorlarının oluşturulması planlanıyor. Yeni alanların demiryolu ve liman bağlantılarıyla güçlendirilmesi, sanayi tesislerinin Marmara Bölgesi dışına yayılarak Anadolu'da daha dengeli bir üretim yapısının oluşturulması hedefleniyor.