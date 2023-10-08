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Haberler Ekonomi Haberleri 1.620 dükkanlık sanayi sitesi yeniden inşa edildi
Giriş Tarihi: 8.10.2023 09:58 Son Güncelleme: 8.10.2023 09:59

1.620 dükkanlık sanayi sitesi yeniden inşa edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhaseki, "Aksaray'da kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa ettiğimiz 1.620 dükkânlık Aksaray Yeni Sanayi Sitesi hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

1.620 dükkanlık sanayi sitesi yeniden inşa edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Özhaseki'nin açıklamları ise şöyle:

"Kentsel dönüşümle sadece evlerimizi değil, iş yerlerimizi de yeniliyoruz.

Aksaray'da kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa ettiğimiz 1.620 dükkânlık Aksaray Yeni Sanayi Sitesi hayırlı olsun.

Şehrimizin ekonomisine can katacak Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nde vatandaşlarımız çalışmaya, üretmeye başladılar. Rabbim kazançlarını bereketli eylesin."

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1.620 dükkanlık sanayi sitesi yeniden inşa edildi
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