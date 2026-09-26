17 bin turizmci İstanbul’da buluştu

Turizm sektörünün önemli buluşmalarından biri olan Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı (İTF), 4'üncü kez kapılarını açtı. İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda düzenlenen fuarda 345 firma yer alırken, ulusal ve uluslararası 17 bini aşkın turizm profesyoneli İstanbul'da bir araya geldi. Fuar kapsamında düzenlenen turizm zirvesinde ise 17 başlık altında 83 konuşmacı sektörün gündemini değerlendirdi. 2027 turizm hedeflerinin masaya yatırıldığı fuarın ev sahipliğini ise Dream Project Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi Mert Vardar ve CEO'su Volkan Ataman yaptı.

HEDEF DÜNYANIN İLK 3'Ü

Fuarın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, bölgedeki savaş ve jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye'nin turizmde güçlü bir direnç ortaya koyduğunu belirterek, "65 milyar dolar turizm geliri ve 64 milyon yabancı turist ile dünyanın dikkatini çekiyoruz" dedi. Dream Project CEO'su Ataman ise fuarın her yıl büyüdüğünü belirterek, hedeflerinin dünyanın en büyük üç turizm fuarından biri olmak olduğunu söyledi. Ataman, gelecek yıl fuar alanının 24 bin metrekareye çıkarılacağını açıkladı. Fuarın ana sponsoru olan İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz da, turizm sektörüne sağladıkları finansmana dikkat çekti. Yılmaz, "Otel projelerine, renovasyona ve sektörün dijitalleşmesine yönelik yatırımlara 2.5 yılda 2.5 milyar dolar kaynak sağladık. Özel bankalar arasında verilen her 4 liralık kredinin 1 lirasını İş Bankası veriyor. 2027'de de desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, fuara gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, gelecek yıl alanın daha da büyüyeceğini söyledi.

İSTANBUL EYLÜLDE FULL

Turizm sektörünün performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eresin, 2026'nın konjonktürel gelişmeler nedeniyle dalgalı geçtiğini söyledi. Eylül ayında İstanbul'da otellerde dolulukların oldukça yüksek olduğunu belirten Eresin, sektörün temel sorununun ise gelir ve kârlılık olduğunu vurguladı. Eresin, "Eylülde İstanbul'da neredeyse bütün oteller full. Ancak bizim asıl sıkıntımız gelir. Doluluk yüksek ancak kârlılık, baskılanan kur nedeniyle sıfıra yakın. O konuda bir düzenleme gerekli" dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu da, 2026'nın turizm açısından zor bir yıl olduğunu belirtti. Antalya'ya gelen turist sayısının geçen yıla göre yalnızca yüzde 5 gerilediğini ifade eden Kavaloğlu, bölgedeki gelişmeler dikkate alındığında sezonun başarılı geçtiğini kaydetti.

GLOBALDE GÜÇLÜ TÜRKİYE

BU yıl fuara ilk kez katılan Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, Türkiye turizminin krizlere hızlı uyum sağlama kabiliyetine dikkat çekti. Türkiye'de yaklaşık 22 bin odalı 138 otelle hizmet verdiklerini belirten Manikis, yıl sonuna kadar 12 yeni otel daha açacaklarını açıkladı. Dedeman Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Demiray ise BM toplantısı ve COP31'in Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü artırdığını belirterek, "Türkiye son dönemde uluslararası sahnede çok güçlü mesaj verdi. Seneye turizmde bunun meyvelerini alırız. Ben 2027'nin çok iyi geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör