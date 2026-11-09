1.7 milyar dolarlık finansmana imza atacak

Vakıfbank, ana ortağı olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla bir dizi yeni finansman anlaşması imzalayacak. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank, Antalya'da düzenlenecek COP31'e kapsamlı bir programla katılacak.

İŞ BİRLİKLERİNE ZEMİN

"Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı" yaklaşımı doğrultusunda uluslararası finansman iş birliklerini geliştirmeye hazırlanan banka, konferans boyunca düzenleyeceği etkinliklerde iş dünyasını, finans kuruluşlarını, uzmanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek. Vakıfbank, COP31 kapsamında farklı uluslararası finans kuruluşlarıyla yaklaşık 1.7 milyar dolar karşılığı finansman büyüklüğüne ulaşan yeni anlaşmalara imza atmaya hazırlanıyor. Bu anlaşmalarla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının yanı sıra KOBİ'lerin yeşil dönüşüm süreçlerinin, kadın girişimciliğinin ve deprem bölgesinin yeniden imarının desteklenmesi hedefleniyor. Konferansta gerçekleştirilecek üst düzey temasların da yeni finansman fırsatları ve uzun vadeli stratejik iş birlikleri için zemin oluşturması bekleniyor. Vakıfbank'ın 13 Kasım'da düzenleyeceği "Sporun Doğası: Gelecek İçin Takım Olmak" başlıklı oturumda, VakıfBank Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Zehra Güneş katılımcılarla buluşacak. Program kapsamında, Vakıfbank Kültür Yayınları alanında "Tohum Kütüphanesi" oluşturulacak.