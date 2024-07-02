170 milyonluk ortak pazar

Türkiye ile Almanya arasında iş dünyasında yeni dönem başlıyor. 50 milyar dolara yaklaşan karşılıklı ticaret hacminin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümünde daha da yükseltilmesi için stratejik adımlar atıldı. Bu çerçevede, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan Türkiye-Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulu'nda iki ülke iş dünyası mutabakat zaptı imzaladı. Bu imzayla Alman-Türk İş Konseyi'nin temelleri atıldı. Konseyin başkanı da Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff oldu.Türk-Alman İş Birliği Resepsiyonu'nda konuşan Wulff, "Yeni kurulan Alman-Türk İş Konseyi olarak Ar-Ge, Dönüşüm, ikili yatırımlar vb. alanlardaki faaliyetlerimize odaklanmak ve bunları yoğunlaştırmak istiyoruz" dedi. DEİK Başkanı Nail Olpak ise Türkiye ve Almanya'nın derin kültürel ve sosyal bağlara sahip olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: "Gurbetçilerimiz Almanya'da yaklaşık 500 bin istihdam oluştururken, 100 bin Türk işletmesi yılda 50 milyar euro ciro üretim yaparak Alman ekonomisine ciddi katkıda bulunuyor. Almanya, Türkiye'nin AB içindeki en önemli ticaret ortağı. Türkiye, Avrupa ve Asya arasındaki köprü olarak stratejik konumu ve AB ile Gümrük Birliği üyeliği, ve güvenilir bir ortak."ALMANYA'NIN Türkiye'ye en fazla yatırım yapan 4 ülke arasında yer aldığını aktaran DEİK/ Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, "DEİK-Türkiye-Almanya İş Konseyi olarak, iki ülke arasındaki ticari bağları ve ekonomik ilişkileri başka bir boyuta taşımayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yeni yol haritamızı belirledik. Bu strateji, Türkiye ve Almanya'yı 170 milyonluk ortak bir pazar olarak ele alan bir strateji" diye konuştu.