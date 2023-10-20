Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi 25-26 Ekim’de İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek
Giriş Tarihi: 20.10.2023 16:14 Son Güncelleme: 20.10.2023 16:17

18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi 25-26 Ekim’de İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek

10 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip 268 üyesi ile gayrimenkul sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren 18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi, bu yıl “Şehrini Vicdanla Tamamla” mottosuyla 25-26 Ekim 2023’te İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Zirve programı ise bugün açıklandı.

18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi 25-26 Ekim’de İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen, zengin içeriği ve uluslararası üst düzey konuşmacıları ile de bir marka haline gelmeyi başaran GYODER Gayrimenkul Zirvesi bu yıl 18. kez, 25-26 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Sektörden pek çok aktörün ve kurumun destekçisi olduğu 18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi, bu sene "Şehrini Vicdanla Tamamla" teması ile düzenlenecek.

Ulusal ve uluslararası birbirinden değerli konuşmacılar ve panelistlerin katılacağı zirvenin programı da bugün açıklandı. 25 Ekim'de saat 19:00'da Oxford Üniversitesi'nden yazar Ian Goldin'in sunumu ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu'nun kendisi ile yapacağı söyleşisi ile başlayacak. Akabinde 'Umut Çizgisi' adlı belgesel zirvede ilk kez gösterime sunulacak. 'Umut Çizgisi', 06 Şubat Kahramanmaraş merkezli, 11 ilimizi etkileyen depremlerden sonra GYODER'in bölgede gönüllü olarak yürüttüğü 100 bin konutun master planlama ve mimari tasarım sürecini anlatıyor.

26 Ekim günü devam edecek zirvede barınmadan göçe, afetlerden sürdürülebilir kentlere, gayrimenkulde finansman ikileminden Türkiye'de erişilebilirlikte yeni yaklaşım modellerine kadar uzanan pek çok zengin tema tartışılacak. Bu yıl ikinci kez dağıtılacak olan GYO Ödülleri'ne de ev sahipliği yapacak olan18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nde ayrıca B2B network için stantlar açılacak ve 'deprem' için özel bir alan kurulacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi 25-26 Ekim’de İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA