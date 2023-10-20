18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi 25-26 Ekim’de İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen, zengin içeriği ve uluslararası üst düzey konuşmacıları ile de bir marka haline gelmeyi başaran GYODER Gayrimenkul Zirvesi bu yıl 18. kez, 25-26 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Sektörden pek çok aktörün ve kurumun destekçisi olduğu 18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi, bu sene "Şehrini Vicdanla Tamamla" teması ile düzenlenecek.

Ulusal ve uluslararası birbirinden değerli konuşmacılar ve panelistlerin katılacağı zirvenin programı da bugün açıklandı. 25 Ekim'de saat 19:00'da Oxford Üniversitesi'nden yazar Ian Goldin'in sunumu ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu'nun kendisi ile yapacağı söyleşisi ile başlayacak. Akabinde 'Umut Çizgisi' adlı belgesel zirvede ilk kez gösterime sunulacak. 'Umut Çizgisi', 06 Şubat Kahramanmaraş merkezli, 11 ilimizi etkileyen depremlerden sonra GYODER'in bölgede gönüllü olarak yürüttüğü 100 bin konutun master planlama ve mimari tasarım sürecini anlatıyor.

26 Ekim günü devam edecek zirvede barınmadan göçe, afetlerden sürdürülebilir kentlere, gayrimenkulde finansman ikileminden Türkiye'de erişilebilirlikte yeni yaklaşım modellerine kadar uzanan pek çok zengin tema tartışılacak. Bu yıl ikinci kez dağıtılacak olan GYO Ödülleri'ne de ev sahipliği yapacak olan18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nde ayrıca B2B network için stantlar açılacak ve 'deprem' için özel bir alan kurulacak.