1.8 milyon işletmeye prim desteği

Hükümet, istihdamı artırmak, uzun süreli işsizliğe son vermek için işletmelere dört koldan destek sağlıyor. Bugün itibarıyla 1 milyon 830 bin işletme prim teşviki, destek ve indirim uygulamasından yararlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yıl sonuna prim teşvikleri kapsamında yapılan transfer tutarı 46.6 milyar liraya, istihdam teşvikleri de 29.2 milyar liraya ulaşacak. SGK'ya 2023 yılında 582.9 milyar lira tutarında bütçe transferi yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, İşsizlik Sigortası Fonu varlığı 118.3 milyar lira ile GSYH'nin yüzde 0.9'u seviyesinde olup, 2023'te bu tutar 135 milyar liraya çıkacak. İşverenlere, kadın, genç, engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel farklılıkların azaltılması amacıyla i sigorta prim teşviki ve bazı indirimler gelecek yıl da devam edecek. Prim teşvikleri kapsamında geçen yıl 30.7 milyar liralık destek sağlanırken bu yılın sonuna kadar bu tutar 46.6 milyar liraya ulaşacak. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan istihdam teşvikleri bu yılın sonunda 29.2 milyar liraya, aktif işgücü programlarına destek 7.4 milyar lira düzeyinde olacak. İşsizlik ödeneği giderlerinin de aynı dönemde 11 milyar lira olması öngörülüyor.SGK'nın, primlerin düzenli ödenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve ilave istihdamın sağlanmasına katkıda bulunan ve hâlihazırda uygulaması devam eden 20 ayrı prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunuyor.