19 ayın en düşük enflasyonu % 42.12

Enflasyonda ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılığın etkisiyle geçtiğimiz yılın haziran ayında başlayan düşüş, 2025'e de taşındı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 5.03 arttı. 8 AYDA 33 PUAN DÜŞÜŞ

Son 4 yılın en düşük ocak ayı artışı yaşanırken, aralık ayında yüzde 44.38 olan yıllık enflasyon ocakta yüzde 42.12 ile, 2023 Haziran ayından bu yana başka bir ifade ile 19 ayın en düşük seviyesine geriledi.Yıllık enflasyonda art arda 8 ay düşüş yaşandı. Mayıs 2024'te yüzde 75.45 olan enflasyonda 8 ayda yaşanan düşüş 33.3 puana ulaştı. Öte yandan Üretici fiyatları Endeksi (ÜFE) de ocakta yüzde 3.06 artarken, yıllık ÜFE ise yüzde 27.20 ile 47 ayın en düşük seviyesine indi.

İLK HEDEF % 40'IN ALTI

Ocak'ta hizmet enflasyonu yüzde 10.3 olarak gerçekleşti. Temel mal enflasyonu ise aylık olarak yüzde 2.7 oldu. Hizmet enflasyonunda kira tarafında yüzde 8.66'lık artış görülürken, diğer hizmetlerde yüzde 16.72'lik artış gerçekleşti. Merkez Bankası yıl sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesini beklerken, Orta Vadeli Program'da yüzde 17.5 olarak belirlenmişti. Analistler enflasyonun mart ya da nisanda yüzde 40'ın altına gerilemesini bekliyor. En yüksek aylık artış katkı payının artırıldığı sağlıkta gerçekleşti. Sağlık grubu ocakta aylık olarak yüzde 23.57 arttı. Giyim ve ayakkabı grubunda ise fiyatlar aylık olarak yüzde 5.17 geriledi. Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 99.93 ile eğitimde gerçekleşti. Ocakta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23.14 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 89.83 ile ayakta tedavi hizmetlerinde gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 8.13 ile çocuk giyimi oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI % 56.35

Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin açıklanmasıyla birlikte şubat ayı kira artış oranı da belli oldu. Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 56.35 olarak gerçekleşti. İki yıldır uygulanan konutlarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılmıştı.





TEK HANE İÇİN KARARLI MÜCADELE

Yıllık enflasyonun önümüzdeki aylarda da düşmeye devam edeceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir yandan enflasyon ile mücadele ederken, diğer yandan dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerimizi hayata geçiriyoruz. Yıllık enflasyon oranının önümüzdeki aylarda da düşmeye devam etmesini, öncelikle yüzde 30'lu, daha sonra yüzde 20'li oranlara gerilemesini, yıl sonunda ise yüzde 20 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar, halkımızın temel mesele olarak gördüğü enflasyon ile kararlı mücadelemiz sürecektir" diye konuştu.





DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azaldığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62.9 oldu. Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek" dedi.



ENFLASYON SEPETİ GÜNCELLENDİ

TÜİK, enflasyon sepetinde yer alan ürünleri ve ağırlıklarını güncelledi. Bu yıl 29 bin 941 iş yeri ve 5 bin 246 konuttan (kira) 407 madde ve 951 madde çeşidi için her ay yaklaşık 609 bin 382 fiyat derlenecek. Sepete yeni giren maddeler implant tedavi ücreti, otomobil (elektrikli) ve güneş gözlüğü olurken, kadın pardösüsü ve şemsiye sepetten çıktı. Gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün, ev eşyası ile ulaştırma gruplarının ağırlıkları düşerken, konut, sağlık, eğlence ve kültür, lokanta ve oteller, eğitim, giyim ve ayakkabının ağırlığı arttı.