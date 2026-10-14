195 bin dosya için Akıllı Eksper atandı

Sigorta sektöründe hasar süreçlerinin hızlandırılması ve eksper atamalarının objektif kriterlere bağlanması amacıyla geliştirilen Akıllı Eksper Atama Sistemi'nin ilk sonuçları açıklandı. TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, 1 Ağustos- 9 Ekim döneminde sistem üzerinden 195 bin 656 eksper ataması gerçekleştirildiğini bildirdi. Atamaların 179 bin 749'unu trafik sigortasındaki kısmi hasar dosyaları oluştururken, kasko sigortasında kısmi ve ağır hasar dosyalarına yönelik toplam 15 bin 899 atama yapıldı. Böylece atamaların yaklaşık yüzde 92'si trafik sigortasındaki kısmi hasarlardan oluştu.

UYUŞMAZLIKLAR AZALACAK

Sistemin başarısının yalnızca dosya sayısıyla ölçülemeyeceğini vurgulayan Erdem, temel hedefin gerçek zararın hızlı ve doğru tespit edilmesi olduğunu söyledi. Hasar tespiti ile araç değer kaybının aynı teknik incelemede değerlendirilmesinin önemine işaret eden Erdem, ortak hesaplama kriterleri sayesinde farklı yöntemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. Erdem, vatandaşların hak ettikleri değer kaybı tazminatına daha hızlı ulaşmasıyla Sigorta Tahkim Komisyonu'na taşınan uyuşmazlıklarda da zaman içerisinde azalma beklediklerini ifade etti.

VEKALET İSTEYENLERE DİKKAT

Hasar ve değer kaybı süreçlerinde faaliyet gösteren yasa dışı yapılara karşı uyarılarda bulunan Erdem, bazı kişilerin kendilerini sigorta eksperi veya devletin eksperi olarak tanıtarak vatandaşlardan vekaletname aldığını söyledi. Bu yapıların tazminatların önemli bölümüne el koyarak vatandaşları mağdur ettiğini belirten Erdem, "Hiçbir sigorta eksperi sigortalı ya da hak sahibini arayarak vekaletname talep etmez, hasar takibi yapmaz" dedi. Erdem, vatandaşların tazminatlarına ulaşmak için aracılara ihtiyaç duymadığını, bağımsız ekspertiz ve doğrudan sigorta şirketine başvurunun esas olduğunu vurguladı. Öte yandan 1 Ocak 2027'den itibaren tüm eksperlerin SBM üzerinden ortak raporlama sistemine geçmesiyle ekspertiz süreçlerinin daha da hızlanması hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör