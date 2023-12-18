1.Denizcilik Zirvesi Tekirdağ’da gerçekleştirildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Mezunları Derneği (DENLİMDER), Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği 1. Tekirdağ Denizcilik Zirvesi'nde sektör temsilcilerini, kamu ve eğitim kurum yöneticilerini, eğitimcileri, öğrencileri ve denizcilik sektöründe uzun yıllar emek vermiş kaptanları, mühendisleri ve emekçileri bir araya getirdi. Tekirdağ'da gerçekleştirilen bu tarihi etkinlik, Tekirdağ denizcilik tarihinde bir ilk olma özelliği taşıdı ve DENLİMDER'in liderliğinde gerçekleşen başarılı bir organizasyonla hayat buldu. Denizcilik sektörüne uzun yıllar emek vermiş kaptanlar, mühendisler, emekçi ve eğitimcilerin katıldığı etkinliğe öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Sektördeki güncel gelişmeleri takip etmek, deneyimleri paylaşmak, iş fırsatları için ağ kurmak ve gelecek nesillere rehberlik etmek amacıyla bir araya gelen katılımcılar, etkileşimli panel ve oturumlar aracılığıyla sektördeki önemli konuları masaya yatırdı.

DENLİMDER Başkanı İlker Çatak etkinliğin açılış konuşmasında, "Bu etkinlik, denizcilik alanında birçok paydaşın bir araya gelmesini sağlayarak sektördeki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor." dedi.

Etkinlik, sektör temsilcilerinin yanı sıra genç denizcilere de önemli bir fırsat sunarak, kariyerlerine değerli bilgi ve deneyimler eklemelerine imkân sağladı. Açılış konuşmasına Tekirdağ Bölge Liman Başkanı İrfan Kızıltaş, sektörün bölgedeki faaliyetleri konusunda görsel istatistiklerle önemlii bilgiler paylaştı. NKÜ öğretim görevlisi Nermin Akarçay denizcilik eğitiminin önemini vurgulayan konuşmasında sektörün geleceğini iyi inşaa etmenin önemine değindi.DENLİMDER kurucu başkanı İlker Çatak, tüm sektörü kucaklayan samimi bir konuşma gerçekleştirdi.

İlk oturumda Vela Gemi Acenteliği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Atılay Özay ve beraberinde Başmakinist Oktay Kahyaoğlu deneyimlerini aktardı.

Tekirdağ İl Turizm ve Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın kültür ve turizmini ele alan tanıtım sunumunda Tekirdağ'ın denizcilğine de değinen dikkat çekici detaylar aktardı. Türkiye'nin denizcilik sektöründeki önemli etkinliklerinden biri olan 1. Tekirdağ Denizcilik Zirvesine, Deniz ve Liman İşletmeciliği Mezunları Derneği (DENLİMDER) tarafından davet edilen Türkiye'nin ilk kadın kaptanı Esra Ulutürk, etkinliğe katılım sağlayarak büyük bir ilgi odağı oldu.

Kaptan Esra Ulutürk, zirvenin düzenlenmiş olmasının yanı sıra kendi sektörel başarısıyla da dikkat çekti. Denizcilik sektöründe kadınların varlığını güçlendiren ve sektördeki cinsiyet ayrımcılığını aşan Ulutürk, zirve katılımcılarına denizcilik kariyeri ve sektördeki deneyimleri hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Kaptan Esra Ulutürk, "Gemi kaptanı olabilmenin en başında gelen şartlardan biri olarak kabul edilen erkek olma kuralını yıkmak, benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Türkiye'nin ilk kadın kaptanı olmak, sadece benim için değil, tüm Türk kadınları için bir dönüm noktasıdır. Bu başarı, kadınların denizcilik sektöründeki potansiyelini ortaya çıkarmak adına atılmış önemli bir adımdır." dedi.

Kaptan Ulutürk, denizcilikte cinsiyet eşitliği ve kadınların liderlik rollerindeki varlığının önemini vurgulayarak, genç kadınlara denizcilik kariyerine olan ilgilerini sürdürmeleri ve hedeflerine ulaşmaları konusunda ilham verdi.

Son Olarak Karadeniz Ereğli İngiliz Kültür Kurucusu Yusuf Topaloğlu oturumunda kendisinin model olarak yarattığı ingilizceyi farklı bir bakış açışıyla sunumunda anlattı ve çok büyük bir ilgi gördü. Tekirdağ'ın deniz ve sahil şehri olmasına rağmen, şimdiye kadar denizcilik konusunda hiçbir organizasyon yapılmadı. Üniversite öğrencilerinin ilk defa başardığı böyle bir organizasyon, Tekirdağ'da büyük ilgi gördü.