2 ayda 41.9 milyar $ ihracat

Enflasyonla kararlı mücadeleyi sürdürürken yatırım, istihdam ve büyüme performansını koruyan Türkiye ekonomisi, ihracatı da artırmayı sürdürüyor. Şubatta ihracat, geçtiğimizin yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 azalarak 20.8 milyar dolar olurken, 2 aylık ihracat ise yüzde 2.1 artarak 41.9 milyar doları geçti. Şubat sonu itibarıyla 12 aylık ihracat ise yüzde 1.5 artarak 262.7 milyar dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı ihracatının 20.8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek. "Şubat zor bir aydı, kar, don, buz nedeniyle kara yolları kapandı. Önemli olan takvim etkisiydi. Geçen yıl şubat 29 çekmişti, bu yıl 28. Şubata 900 milyon dolar eksiyle başladık" dedi.

21 AYIN 13'ÜNDE REKOR

Şubat 2024'te euro-dolar paritesinin 1.08, ocakta 1.04 olduğunu aktaran Bolat, bunun da ihracatta 300 milyon dolarlık dezavantajı bulunduğunu belirtti. Bolat, mal ihracatında son 21 ayın 13'ünde rekorun kırıldığını anımsatarak, "Ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 800 milyon dolar artıdayız, yaklaşık 42 milyar dolarlık ihracat yaptık. İhracatımız yılın ilk iki ayında yüzde 2.1 artışla 41.9 milyar dolar oldu" ifadesini kullandı.

EN ÇOK İSRAİL'E AZALDI

Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracatın ocak-şubat döneminde yüzde 3.9 arttığına dikkati çeken Bolat, "Ülkeler bazında Almanya 13.5 milyar dolar yüzde 8.13 payla birinci sırada. Bu ülkeyi sırasıyla, ABD Birleşik Krallık, İtalya ve Irak izliyor. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatına yüzde 9.2, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine yüzde 13.7'lik ihracat artışımız var" değerlendirmesinde bulundu. Bolat, ihracatın en çok azaldığı ülkelerin ise 772 milyon dolar azalışla İsrail, 277 milyon dolar azalışla Rusya, 176 milyon dolar azalışla Irak, 159 milyon dolarla Singapur olduğunu söyledi.



104 ÜLKEYE İHRACAT ARTTI

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, geçen ay 35 ilin ihracatını artırdığını söyledi. Gültepe, şubatta ilk kez ihracat yapan firma sayısının 1.046 olduğunu ifade etti. Yılın ilk iki ayında parite kaynaklı kaybın yaklaşık 808 milyon dolara ulaştığı bilgisini veren Gültepe, "44 ülkede yüzde 50'nin, 77 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış kaydettik. Genel tabloda 104 ülkeye ihracatımızı artırdık. Ürdün, Portekiz ve Malezya'ya ihracatta rekor kırdık" diye konuştu.