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Giriş Tarihi: 22.10.2026 08:50

2 bin 110 küçükbaş hayvan satışa çıkıyor: İşte ihale tarihi

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2 bin 110 reforme küçükbaş hayvanı 13 parti halinde açık artırmayla satışa çıkaracak. İhalede toplam muhammen bedel 29 milyon 906 bin 800 lira olarak belirlendi.

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AA
2 bin 110 küçükbaş hayvan satışa çıkıyor: İşte ihale tarihi
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2 bin 110 reforme küçükbaş hayvanın satışı için ihale açtı. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre hayvanlar, canlı ağırlıkları üzerinden 13 parti halinde açık artırma usulüyle satışa sunulacak.

İHALE 3 KASIM'DA YAPILACAK

İhale, 3 Kasım Salı günü saat 11.00'de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

İhale kapsamında satışa çıkarılacak küçükbaş hayvanların toplam muhammen bedeli 29 milyon 906 bin 800 lira olarak belirlenirken, geçici teminat tutarı 1 milyon 495 bin 340 lira olacak.

İHALE ŞARTNAMESİ NEREDEN ALINACAK?

İhaleye ilişkin şartname, TİGEM'in resmî internet sitesi adresinden veya Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden görülebilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #RESMÎ GAZETE #TİGEM
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2 bin 110 küçükbaş hayvan satışa çıkıyor: İşte ihale tarihi
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