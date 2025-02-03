2 bin depremzede kadına dijitalleşmeyi öğretti

Türk Telekom'un, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde yürüttüğü "Dijitalde Hayat Kolay" projesinde, bugüne kadar 30 bin kadına çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere dijital okuryazarlık, pazar ve müşteri analizi, e-ticaret, e-ticarette kriz yönetimi, sosyal medya pazarlaması ve sosyal medya fotoğrafçılığı konularında dijital pazarlama eğitimleri verildi. Kadınların dijital becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlere, deprem bölgesinden 2 bin kadın katıldı.

DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK

Eğitimlerin ardından sunulan mentörlük ve hibe programını başarıyla tamamlayan 12'si deprem bölgesinden olmak üzere 20 girişimci kadın, iş geliştirme hibesine hak kazandı. Hatay'dan Van'a, Samsun'dan Adana'ya Türkiye'nin farklı şehirlerinde faaliyetlerini sürdüren girişimci kadınlar, gıda, tarım teknolojileri, mobilya, tekstil, sağlık, yazılım, yayıncılık ve kozmetik gibi geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Dijitalde Hayat Kolay projesiyle 2024'te 15 binin üzerinde kadına ulaştıklarını kaydeden Önal, 20 girişimci kadının iş geliştirme hibesine hak kazanmasından gurur duyduklarına değindi. Türk Telekom'un deprem bölgesindeki sosyal sorumluluk projelerinden bahseden Önal, şunları kaydetti: "Kızılay işbirliğinde depremden etkilenen öğrencilere yönelik başlattığımız 100. Yıl Kütüphaneleri Teknoloji ve Eğitim Desteği projesinden, 2024 boyunca 55 binden fazla öğrenci yararlanarak lise ve üniversite sınavlarında büyük başarılara imza attı." Türk Telekom olarak fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sundukları 6 ildeki 11 kütüphane sayısını bu yıl 20'ye çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Önal, "Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz" ifadesini kullandı.