2 milyarlık ithalata yerli XRay darbesi

Ticaret Bakanlığı'nın yurtdışından temin ettiği ve bu alanda son 15 yılda yaklaşık yarım milyar lira yatırım yaptığı, araç ve konteyner tarama sistemlerinin Türkiye'de geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla yürüttüğü Milli Tarama Sistemi (MİLTAR) Projesi'nde sona gelindi. Son yıllarda hayata geçirdiği yerli milli teknolojilerle yurtdışına bağımlığı ciddi anlamda azaltan bakanlık, ilk yerli ve milli tarama sistemi prototipini üreterek İzmir Alsancak Limanı'nda faaliyete aldı. Böylece Türkiye, sadece birkaç ülke tarafından üretilen X-Ray sistemlerini üreten ülkeler arasına adını yazdırdı. Proje sayesinde 10 yılda toplam 2 milyar 250 milyon dolarlık ithalat önlenecek.Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda 2019-2022 döneminde yürütülen MİLTAR'da seri üretime geçilmesiyle, yurtdışından adedi yaklaşık 2 milyon dolara temin edilen sistemler Türkiye'de üretilmeye başlanacak. Bu sayede, yerli ve milli teknolojiyle kaçakçılıkla mücadeleye de yerlilik damga vuracak.TİCARET Bakanlığı, SSB ile yüklenici firma olan MS Spektral ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda MİLTAR Projesi'ne ilişkin sözleşme imzalanarak, üretim sürecine başlandı. Hâlihazırda üretimi gerçekleştiren ana yüklenici firma başta olmak üzere, tedarik zincirine dâhil olacak tüm yerli şirketler ve KOBİ'ler dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği kritik teknolojilerde bilgi birikimlerini (know-how) artıracak. Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldıran araç ve konteyner tarama sistemleri sayesinde, insan eliyle 1 günde yapılan kontrol işlemleri 10 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanarak gümrük kontrolleri daha etkin hale getirilecek, verimlilik artacak. Öte yandan ürün çeşitlendirme yoluna gidilerek proje kapsamında temin edilen yarı sabit sistemlerin yanı sıra mobil ve van tipi tarama sistemlerinin de yerli olarak üretilmesi amacıyla SSB ile yeni bir iş birliği protokolü imzalandı.TICARET Bakanlığı tarafından, araç ve konteyner tarama sistemi prototipinin yerli imkânlarla üretilmesinin amaçlandığı Yerli ve Milli Tarama Sistemi Projesi'ne göre 7 adet yarı sabit tarama sisteminin üretilecek. Buna ek olarak, mobil ve van tipi tarama sistemlerinin prototiplerinin başarıyla üretilmesi durumunda ilk etapta söz konusu sistemlerden 3'er tane üretilmesi planlanıyor. Böylece yeni bir ihracat kapısı açılarak dış ticaret açığının kapatılmasında da etkin rol oynanacak.GELIŞTIRILEN sistemlerle kaçakçılıkla mücadele kapasitesi de artırılacak. Gümrüklü yer ve sahalarda yasal ticaret hızlanacak, yasadışı ticaretin ise önüne geçilecek. Yasadışı eşya geçişlerinin engellenmesiyle kamu sağlığını tehdit eden unsurlar bertaraf edilecek ve olası vergi kayıplarının önüne geçilecek. İzmir Alsancak Limanı'nda faaliyete alınan ilk milli X-Ray, büyük çaplı bir kaçakçılık faaliyetinin ortaya çıkarılmasını sağladı. Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda, toplam değeri 4.5 milyon TL olan 177 adet lüks çanta yakalanarak önlenen vergi kaybı ile yerli sisteme yapılan yatırımın üçte biri sadece tek bir yakalama ile telafi edildi.