2 milyon haneyi ilgilendiriyor! Bakan Bayraktar elektrik ve doğal gazda yeni gelişmeyi açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1.500 megavatlık rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2026) yarışmalarının tamamlandığını ve yarışmalar sonucunda KDV dahil toplam 75,5 milyon avro katkı bedeli oluştuğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sivas, Balıkesir, Manisa ve Kütahya'da bulunan toplam 1.500 megavat kapasiteli 7 rüzgar enerjisi alanının tahsisi gerçekleştirildi. Yarışmalara 12 şirketten toplam 29 başvuru yapıldı.

Yatırımlarla yaklaşık 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması ve yıllık 852 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önlenmesi hedefleniyor. Projeler kapsamında yıllık 4,6 milyar kilovatsaat temiz elektrik üretilmesi öngörülüyor.

ELEKTRİK 72 AY SERBEST PİYASADA SATILACAK

Yarışmaları kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 72 ay boyunca serbest piyasada satabilecek. Bu sürenin ardından üretilen elektrik, 20 yıl boyunca kilovatsaat başına 3,50 avro sent fiyatla iletim sistemine verilecek.

Bakan Bayraktar, yarışmalar sonucunda ortaya çıkan katkı bedeli ve elektrik fiyatına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü yarışmalar sonucunda ortaya çıkan kilovatsaat başına 3,50 avro sent taban fiyat ve KDV dahil toplam 75,5 milyon avro katkı bedeli ile hem elektrik üretim maliyetlerimizi düşürecek hem de yenilenebilir enerji kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmaya devam edeceğiz. Toplam 1500 megavatlık kapasite ile yaklaşık 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 4,6 milyar kilovatsaat temiz elektrik üretilecek, böylelikle yıllık 852 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının da önüne geçilecektir."

7 FARKLI ALANDA TAHSİS YAPILDI

Yarışmaların yatırımcı ilgisini göstermesi bakımından önem taşıdığını belirten Bayraktar, katılımcı şirketlere teşekkür etti.

Bayraktar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir rekabet içerisinde geçen yarışmalar, Türkiye enerji sektörüne olan güveni ve yatırımcı ilgisini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Bu stratejik kapasitelerin bir an önce hayata geçirilerek ülkemizin hizmetine sunulmasını temenni ediyorum."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör