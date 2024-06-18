2 milyon TL’yi aşkın hibe aldı! Şimdiyse ayda 10 ton üretiyor

2 milyon TL'yi aşkın hibe alan Amasya'daki vatandaş yaptığı üretimle dikkat çekti.

AYDA 10 TON ÜRETİYOR

Amasya'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğinden yararlanarak kültür mantarı üretim tesisi kuran İbrahim Küçük, ayda yaklaşık 10 ton üretim yapıyor.

Medikal sektöründe çalışan evli ve 2 çocuk sahibi İbrahim Küçük, başka bir iş arayışındayken internetten yaptığı araştırmanın ardından mantar üreticisi olmaya karar verdi.

Çeşitli illerde bu işi yapanları ziyaret eden Küçük, mantar yetiştiriciliği için 2022 yılında proje hazırlayıp Avrupa Birliğince finanse edilen ve TKDK tarafından yürütülen IPARD Programı'na başvurdu.

2 MİLYON TL'Yİ AŞKIN HİBE ALDI!

Müracaatı kabul edilen Küçük, verilen 2 milyon 200 bin lira hibe desteğiyle il merkezine bağlı Yıldız köyünde 4 milyon 500 bin liraya 6 odalı, ranza sistemli mantar tesisi kurdu.

Tesiste ailesiyle çalışan, 6 kadına da iş imkanı sağlayan Küçük, ayda yaklaşık 10 ton kültür mantarı yetiştirip satıyor.

Küçük, AA muhabirine, yaptığı araştırma sonucunda kentte mantar üretim tesisine ihtiyaç olduğunu gördüğünü söyledi.

Bu konuda eğitim ve sertifika da aldığını dile getiren Küçük, "Günde 300 ila 500 kilogram arasında üretim yapıyoruz. Mantarı ne kadar kaliteli üretebilirsek o kadar pazarda sıkıntı çekmiyoruz. Genelde hale veriyoruz. Samsun'da, Ordu'da, Trabzon tarafından toptancı arkadaşlarımız var, onlara sevk ediyoruz." dedi.

Bir şeyi üretmek, başarmak, hiç bilmediği bir işi başarmanın insanı mutlu ettiğine dikkati çeken Küçük, şunları kaydetti:

"Bir de para kazandığın zaman bu, daha da katlanıyor. Girişim yapmak, yılmamak lazım. Karar verdiğim zaman çok zorluklarla mücadele ettim. Etrafımdaki herkesin, 'Bu işi yapma, bu iş zahmetli, bu işin riski çok' demesine rağmen ben yılmadım. Çok şükür, meyvesini de topluyorum şu an. Hayal ettik, planlar yaptık, devletimizin de hibe desteğinden yararlanarak hayalimizi gerçekleştirdik. İşletmeyi büyütme hedeflerimiz de var. Devletimizin de desteğiyle hayallerimizi ileriye taşımaya çalışacağız."

VATANDAŞLARI BİLGİ VE DESTEK ALMAK İÇİN KURUMLARINA DAVET ETTİ

TKDK İl Koordinatörü Cengiz Dikici ise hayalleri olan bütün girişimcilere kapılarının açık olduğuna işaret etti.

Küçük'e de kendilerine başvurduğunda destek verebileceklerini ifade ettiklerini anlatan Dikici, "1500 metrekare kapalı alanda 6 üretim odası var. Çok katlı raf sistemine dayalı olarak bir projeydi bu. Vatandaşlarımızdan sadece şunu istiyorum; kulaktan dolma bilgilerle hareket etmesinler. Kurumumuz çiftçilerimizin evi. Gelsinler, çayımızı içsinler, sohbet edelim. Nasıl destek var, nasıl yönlendirme var, bunları bizden öğrensinler. Yeter ki gelsinler, biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.