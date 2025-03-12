2 sahaya petrol arama ruhsatı

Antalya, Muğla ve Bitlis, Siirt illerini kapsayan 2 kara sahaya petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Antalya ve Muğla illerini kapsayan AR/TPO/K/P23-a pafta numaralı 62 bin 336 hektar yüz ölçümüne sahip sahası ile Bitlis ve Siirt illerini kapsayan AR/TPO/K/L48-c3, c4 pafta numaralı 30 bin 449 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.