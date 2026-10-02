2 yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli... Ziraat Bankası’ndan 10 milyon dolarlık yeni kredi paketi

Tarım ve gıda sektöründe yatırım yapmayı planlayan işletmelere yönelik 10 milyon dolara kadar uzun vadeli finansman imkanı sunulacak. Tarım ve Orman Bakanlığının genel koordinasyonunda yürütülen, TKDK tarafından uygulanan ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi (TARGET) kapsamında, yatırım kredileri Ziraat Bankası aracılığıyla kullandırılacak.

İşbirliğiyle tarım ve gıda sektöründeki işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve tarım-gıda değer zincirinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

10 MİLYON DOLARA KADAR, 7 YIL VADELİ FİNANSMAN

TARGET Projesi kapsamında yatırım tutarının yüzde 80'ine kadar geri ödemeli finansman sağlanabilecek. Proje büyüklüğüne göre finansman tutarı 10 milyon dolara kadar çıkabilecek.

Yatırımcılara sunulacak finansman imkanı, azami 2 yılı ödemesiz olmak üzere 7 yıla kadar vadeyle kullandırılacak. Kaynak, tarım ve gıda alanındaki tesislerin inşası ile makine ve ekipman yatırımlarında kullanılabilecek.

Projenin 10 yıllık dönemde toplam 5,3 milyar dolarlık finansman sağlaması planlanırken, ilk fazda 750 milyon dolarlık kaynağın kullandırılması öngörülüyor.

BAŞVURULARIN YIL SONUNA KADAR DUYURULMASI HEDEFLENİYOR

TARGET Projesi kapsamında proje duyurusunun TKDK tarafından yıl sonuna kadar yapılması planlanıyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından finansman kullandırımlarına 2027 yılında başlanması hedefleniyor.

İşbirliği kapsamında TKDK'nin Dünya Bankasından temin ettiği kaynak, Ziraat Bankası aracılığıyla tarımsal yatırım projesi hazırlayan tüzel kişilere yatırım kredisi olarak sunulacak.

BAKAN YARDIMCISI BAĞCI: ÜRETİCİLERİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, imza töreninde yaptığı konuşmada, TARGET Projesi'nin tarım ve gıda sektöründeki yatırımların güçlendirilmesi ve kırsal refahın artırılması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Finansmana erişimin tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilir gelişimi, üretim kapasitesinin artırılması ve üreticilerin rekabet gücünün güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Bağcı, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım ve gıda sektörümüzün sürdürülebilir gelişimi, üretim kapasitemizin artırılması ve üreticilerimizin rekabet gücünün güçlendirilmesi için finansmana erişimin büyük önem taşıdığının farkındayız. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak TARGET Projesi ile üretimden işlemeye, depolamadan lojistiğe kadar tarım-gıda değer zincirinin farklı halkalarındaki yatırımları destekleyerek, üreticilerimizin ve yatırımcılarımızın gücüne güç katacağız."

Projenin üretim planlamasıyla uyumlu yatırımları teşvik edeceğini ve üreticilerin pazara erişimini güçlendireceğini belirten Bağcı, organize tarım bölgeleri, katma değerli ürün üretimi ve sözleşmeli üretim modellerinin destekleneceğini ifade etti.

Bağcı, kırsal alanlarda yeni istihdam imkanlarının oluşturulmasının da hedefler arasında bulunduğunu kaydetti.

ZİRAAT BANKASI VE TKDK'DEN İŞBİRLİĞİ MESAJI

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TKDK ile gerçekleştirilen işbirliğinin tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilir gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.

Projenin tarım-gıda değer zincirinin güçlendirilmesine, yatırımların uzun vadeli kaynaklarla desteklenmesine ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasına katkı sağlayacağını ifade eden Çakar, "Ziraat Bankası olarak sahip olduğumuz yaygın hizmet altyapısı ve tarım finansmanındaki uzmanlığımızla, ülkemizin üretim gücünü artıran projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı ise projenin kurumun proje yönetimi ve kırsal kalkınma tecrübesini uluslararası finansman kaynaklarıyla daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaştırması açısından fırsat sunduğunu söyledi.

Antalyalı, "Ziraat Bankası ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sayesinde tarım-gıda işletmeleri ve üretici örgütlerinin yatırımlarına uzun vadeli finansman imkanı sunacağız. TKDK olarak güçlü proje yönetimi tecrübemizle başvuru ve değerlendirme süreçlerini etkin şekilde yürüterek, kaynağın üretime, yatırıma ve kırsal kalkınmaya dönüşmesine katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör