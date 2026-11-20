VOLKSWAGEN TASARRUF BASKISI ALTINDA

Şirket yönetimi, ücret ve sosyal haklara yönelik taleplerini artan maliyet baskısıyla gerekçelendiriyor. Gümrük engelleri, Çin pazarındaki daralma ve Avrupa'daki rekabetin şirket üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.

Volkswagen, 2024 yılında kararlaştırılan tasarruf önlemlerinin artık yeterli olmadığını savunuyor. Yeni taleplerin şirketin uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefleyen 2030 gelecek planının bir parçası olduğu ifade ediliyor.

Böylece Volkswagen ile sendika arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde ücret artışları, çalışma saatleri ve sosyal haklar konusunda ciddi bir anlaşmazlık gündeme gelmiş oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör