Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, çalışanların ücret ve sosyal haklarını doğrudan etkileyecek yeni tasarruf talepleriyle gündeme geldi. Şirket, yaklaşan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesinde 2027 ve 2028 yıllarında ücret artışı yapılmamasını talep etti. Yaklaşık 130 bin çalışanı kapsayan görüşmelerde ek ödemelerin kaldırılması ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi de gündeme geldi.
VOLKSWAGEN'DAN İKİ YIL ÜCRET ARTIŞI YAPMAMA TALEBİ
Alman basınında yer alan habere göre Volkswagen, IG Metall sendikasına sunduğu talepler kapsamında 2027 ve 2028 yıllarında ücretlerin artırılmamasını istiyor.
Şirketin talepleri yalnızca maaş artışlarının durdurulmasıyla sınırlı kalmadı. Volkswagen, haftalık 35 saat olan çalışma süresinin, ücretlerde herhangi bir artış yapılmadan işletmenin üretim ihtiyacına göre ayarlanabilmesini de talep etti.
AYLIK 167 EUROLUK EK ÖDEME KALDIRILMAK İSTENİYOR
Volkswagen yönetimi, çalışanlara sağlanan iki önemli ücret avantajının da kaldırılmasını istiyor.
Bunlardan ilki, çalışanların ortalama aylık kazançlarının yüzde 27,5'i tutarındaki tarifeli ek ödeme. Çalışanlar bu ödemeyi almak yerine altı günlük izin hakkına dönüştürebiliyor.
Şirket ayrıca çalışanlara aylık 167 euro olarak ödenen tarifeli ek ödeneğin de kaldırılmasını talep ediyor.
SENDİKADAN SERT TEPKİ: ÇALIŞANLARIN SIRTINDAN BIÇAKLADILAR
IG Metall sendikası, Volkswagen yönetiminin taleplerine sert tepki gösterdi. IG Metall Bölge Başkanı Thorsten Gröger, şirket yönetiminin yaklaşımını şu sözlerle eleştirdi:
"VW yönetimi çalışanlarını sırtından bıçaklıyor."
Gröger, Volkswagen'in ciddi bir anlaşmazlık sürecine girdiğini belirterek çalışanların haklarını savunmakta kararlı olduklarını ifade etti.
Sendika, yaklaşan toplu sözleşme görüşmelerinde ücretlere yüzde 5 zam yapılmasını talep ediyor.
130 BİN ÇALIŞANI KAPSAYAN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Volkswagen'in şirket içi toplu iş sözleşmesi, Almanya'daki Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg ve Zwickau tesislerinde çalışan yaklaşık 130 bin kişiyi kapsıyor.
Toplu sözleşme görüşmelerinin Emden'de başlaması planlanıyor. İkinci görüşme turunun ise 15 Aralık'ta Zwickau'da yapılması öngörülüyor.
Taraflar arasında yıl sonuna kadar anlaşma sağlanamaması halinde 31 Aralık'ta barış yükümlülüğünün sona ermesiyle uyarı grevlerinin önü açılabilecek.
VOLKSWAGEN TASARRUF BASKISI ALTINDA
Şirket yönetimi, ücret ve sosyal haklara yönelik taleplerini artan maliyet baskısıyla gerekçelendiriyor. Gümrük engelleri, Çin pazarındaki daralma ve Avrupa'daki rekabetin şirket üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.
Volkswagen, 2024 yılında kararlaştırılan tasarruf önlemlerinin artık yeterli olmadığını savunuyor. Yeni taleplerin şirketin uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefleyen 2030 gelecek planının bir parçası olduğu ifade ediliyor.
Böylece Volkswagen ile sendika arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde ücret artışları, çalışma saatleri ve sosyal haklar konusunda ciddi bir anlaşmazlık gündeme gelmiş oldu.