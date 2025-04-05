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Haberler Ekonomi Haberleri '20 bin TL altı nakit çekimler sadece ATM'den yapılacak' iddiasına yalanlama
Giriş Tarihi: 5.4.2025 15:35 Son Güncelleme: 5.4.2025 15:55

'20 bin TL altı nakit çekimler sadece ATM'den yapılacak' iddiasına yalanlama

Bankalardan 20 bin TL altı para çekme işlemlerinin sadece bankamatikten yapılacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerin medyada yer bulmasının ardından Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama geldi.

’20 bin TL altı nakit çekimler sadece ATM’den yapılacak’ iddiasına yalanlama

Bankalardan yapılan 20 bin lira altı işlemlerin sadece bankamatikler aracılığı ile gerçekleştirileceğine dair iddialar gündeme geldi. Türkiye Bankalar Birliği iddiaları yalanladı.

TBB'den yapılan açıklamada böyle bir karar olmadığı ve gerçeğin yansıtılmadığı belirtildi.

TBB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

KONUYLA İLGİLİ KARAR YOK

"Bankacılık işlemleri hakkında çıkan asılsız haberlere ilişkin Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamalarından bahsedilmektedir.

Türkiye Bankalar Birliği'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır."

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'20 bin TL altı nakit çekimler sadece ATM'den yapılacak' iddiasına yalanlama
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