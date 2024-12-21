20 bin TL’yi aşan cep telefonuna 3 taksit sınırı

Ticaret Bakanlığı, belirli fiyatlarda satışa sunulan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları ile taşıt satışlarında uygulanacak taksit sayılarında düzenlemeye gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, yenileme merkezleri ve yetkili satıcılarca gerçekleştirilen, yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin lirayı geçen veya bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin lirayı aşan cep telefonu satışlarında taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı. Yönetmelikle taşıt satışlarındaki taksit süreleri de yeniden belirlendi. Buna göre, taksitlendirme süresi, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt satışlarında 48 ayı, 400 bin liranın üzerinde olup 800 bin lirayı aşmayanlarda 36 ayı, 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyenlerde 24 ayı ve 1 milyon 200 bin lira ila 2 milyon lira arasındakilerde 12 ayı geçemeyecek. Nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerindeki taşıt satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) cep telefonları için yenilenmiş ürün niteliğinde olan/olmayan ayrımıyla birlikte kredi miktarı ve taksit sayısında da değişikliğe gimişti. Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde, fiyatı 20 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırının 12 ay, fiyatı 20 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için vade sınırının 3 ay olarak belirlenmişti. "Yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonları için vade sınırının ise fiyatı 25 bin lira ve altında olanlar için 12 ay, fiyatı 25 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olacağı açıklanmıştı. Sıfır/ ikinci el cep telefonlarına kredi kartına taksit yapılmıyordu. Ancak cep telefonu yenilenmiş ürün niteliğinde ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit yapılabilmekteydi.