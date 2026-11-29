Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Boyabat Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi. 8.7 kilometrelik projeyle yoğun saatlerde 20 dakikayı bulan geçiş süresi 5 dakikaya inerken yıllık 434 milyon lira tasarruf sağlanacak. Uraloğlu, Sinop
'ta Boyabat Çevre Yolu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, projenin bölge ulaşımına sağlayacağı katkılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan ulaşım koridorunun önemli bir halkası olan Boyabat Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.