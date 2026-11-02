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Giriş Tarihi: 2.11.2026 09:32

20 dakikalık yol artık 5 dakikada gidiliyor! Yoğun kar, 8 keskin viraj sürücülere dert olmayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları ile mevcut güzergâhın 4,6 kilometre kısaldığını açıkladı. Projeyle seyahat süresi 20 dakikadan 5 dakikaya inerken yıllık toplam 103,7 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu, 2 bin 349 metre rakımdaki geçit ile yoğun kar, sekiz keskin virajın artık geride kaldığını söyledi.

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İHA Ekonomi
20 dakikalık yol artık 5 dakikada gidiliyor! Yoğun kar, 8 keskin viraj sürücülere dert olmayacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hizmete açılan Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları'nın Erzurum ile Rize arasındaki güzergâhta ulaşımı kolaylaştırdığını bildirdi. Projeyle mevcut yolun 4,6 kilometre kısaldığını, seyahat süresinin ise 20 dakikadan 5 dakikaya düştüğünü belirten Uraloğlu, tünelin güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacağını ifade etti.

SEYAHAT SÜRESİ 20 DAKİKADAN 5 DAKİKAYA İNDİ

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2 bin 349 metre rakımdaki Dallıkavak Geçidi'nin sert rüzgârını, yoğun karını ve sekiz keskin virajını geride bırakarak sürücülerimize daha güvenli ve konforlu bir geçiş sağladık. Seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya düşürdüğümüz projemizle zamandan ve akaryakıttan yılda toplam 103,7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Yıllık karbon salımını bin 334 ton azaltacak tünelimizle Erzurum'un doğal güzelliklerini korurken Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu arasındaki ulaşımı da güçlendiriyoruz"

YILLIK 103,7 MİLYON LİRA TASARRUF HEDEFLENİYOR

Dallıkavak Tüneli'nin hizmete girmesiyle sürücülerin zorlu hava ve yol koşullarından daha az etkilenmesi amaçlanıyor. Yıllık 103,7 milyon lira zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlanması öngörülen proje kapsamında karbon salımının da yılda 1.334 ton azaltılması hedefleniyor.

Tünelin, Erzurum'un doğal güzelliklerinin korunmasına katkı sağlamasının yanı sıra Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu arasındaki ulaşım bağlantısını güçlendirmesi bekleniyor.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#DOĞU KARADENİZ

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