20 firmaya fahiş fiyat soruşturması

Türkiye'nin önde gelen gıda, içecek ve marketleri ile Coca-Cola, Pepsi gibi dünya devlerinin yer aldığı 20 firma, rekabeti ihlal edip etmediklerine ilişkin soruşturma kapsamında dün sözlü savunma yaptı. Soruşturma kapsamında tedarikçi olarak faaliyet gösteren 15, perakendeci olarak faaliyet gösteren 5 teşebbüsün savunması bugün de devam edecek.Sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında dün başladı. Soruşturma heyeti, "topla-dağıt karteli" niteliğinde anlaşmalar yapıldığı, geleceğe yönelik satış fiyatı bilgilerinin paylaşılmasına aracılık edildiğini vurguladı. Tedarikçi işletmelerin soruşturmanın tarafı zincir marketlerle eşit derecede sorumlu oldukları belirtildi. Soruşturma heyeti, tedarikçilere ilişkin değerlendirmesinde,Beypazarı, Coca Cola, Doğanay, Düzey, Eti, Fritolay, Gsk, Haribo, Kent, Pasifik, Pepsi, Redbull, Şölen ve Unmaş'ın soruşturma tarafı zincir marketlerin geleceğe dönük satış fiyatları gibi rekabete hassas bilgilerinin paylaşımına aracılık ettikleri vurgulandı. Bu suretle de perakendeciler arasında koordinasyonun sağlanmasında ve sürdürülmesinde rol oynadıkları, anılan perakendecilerin ise söz konusu koordinasyondan haberdar oldukları, tedarikçiler tarafından kendilerine aktarılan rakiplere ait bilgileri ileriye dönük fiyatlama kararlarında kullandıkları değerlendirildi. Bu firmalar için idari para cezası uygulanması gerektiği ifade edildi. İhlal teşkil eden eylemlerin ceza yönetmeliği kapsamında "kartel" niteliği taşıdığını ve temel para cezasının bu tespite dayanarak belirlenmesi gerektiğini dile getiren temsilci, söz konusu eylemleri daha uzun süre devam ettiren firmalara yönelik cezaların artırılarak uygulanmasını talep etti.Soruşturma temsilcisi A101, BİM, Carrefoursa, Migros ve ŞOK'un satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt karteli niteliğindeki anlaşma, uyumlu eylemler yoluyla rekabeti ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldığını vurguladı. Ayrıca "mükerrer cezalandırma yasağı" ilkesi kapsamında herhangi bir idari para cezasına hükmedilmesine yer olmadığı kaydedildi.Zincir marketlere yönelik fahiş fiyat soruşturması kapsamında 5 zincir market, 1 tedarikçi firmaya 2.7 milyar lira ceza verilirken, marketler aralarında geçen yazışmalar soruşturma dosyasına geçmişti.Raf fiyatları salı günü itibarıyla yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor.Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz. Sabah e-posta göndereceğiz.Tamam, salı günü itibarıyla geçmiş oluruz.Üreticinin satış fiyatları için piyasayı organize edebilmesi halinde onun da fiyat geçişi formunu gün içinde paylaşacağım. Yarın Rakip 2 ve Rakip 3 ile birlikte satış ve alış fiyatını geçmek için onayınızı rica ederiz…Rakip 2 ve Rakip 3 ile eş zamanlı olarak yarın fiyat artışı olacaktır.