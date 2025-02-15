20 milyarlık koli

Ramazan ayına sayılı günler kala 11 ayın sultanına özel hazırlıklar da tamamlandı. Ramazanın vazgeçilmezi halini alan erzak kolileri marketlerde yavaş yavaş yerini almaya başladı. Geçen yıla göre yüzde 15-20 oranında artan Ramazan kolilerinin fiyatı, çeşit ve türüne göre 350 ila 1.000 TL arasında değişiyor. İçinde makarnadan salçaya, pirinçten yağa gıda ürünlerinin bulunduğu 13 çeşitten oluşan Ramazan kolisi, 350 ila 400 TL'den satışa sunuluyor. Reçel, kadayıf gibi ürünlerin yer aldığı 18 çeşit koli ortalama 700 TL iken, çikolata, helva gibi seçeneklerin de yer aldığı 21 çeşitlik koliler ise ortalama 1.000 TL'den satılıyor.

2 BİN TL'LİK ÇEK REVAÇTA

Hem dağıtım maliyetinin önüne geçmesi hem de ihtiyaca göre alışveriş yapma olanağı sunan Ramazan çeklerinin payı ise son yıllarda yüzde 80'lere yaklaştı. 1.000 TL'den başlayan çekler 5 bin TL'ye kadar yükseliyor. En çok talebi ise 2 bin TL'lik çekler görüyor. Küçük esnaf daha çok Ramazan kolisi almayı tercih ederken büyük şirketler ise çeklere yöneliyor. Çek ve kolilerden oluşan pazarın bu yıl 20 milyar TL'yi bulması bekleniyor.

ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, birçok marketin Ramazan kolisi hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Bu yıl enflasyonun yüzde 44 olarak açıklandığına dikkat çeken Güzeldere, "Ramazan kolilerinin fiyatı geçen yıla göre yüzde 15-20 arttı. Bu yıl gerek market gerekse gıda firmalarının stoklarının yüksek olmasının etkisiyle kolilerde fiyat artışı enflasyonun altında kaldı" dedi. Geçen yıla göre bu yıl hem koli hem de çeklere olan talebin arttığına dikkat çeken Güzeldere, "İki yıl önce yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle özellikle büyük şirketlerin destekleri o bölgeye kaymıştı. Şimdi devletimizin o bölgeye verdiği güçlü desteklerle şükürler olsun ki toparlanma başladı. Yine bölgeye şirketlerimiz desteklerini sürdürüyor ancak kendi çalışanları için de bu yıl bütçe ayırdılar. O nedenle talep yüksek" ifadelerini kullandı.





KUPON VE ÇEKLERİN PAYI YÜZDE 80'E ÇIKTI

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF)

Başkanı Ömer Düzgün, ekonominin sıkıntılı olduğu dönemlerde yapılan Ramazan yardımlarının daha kıymetli olduğuna dikkat çekti. Son yıllarda koliden ziyade kupon ve çeklere olan talebin arttığını anlatan Düzgün, "Eskiden koliler revanşta iken şimdi kupon ve çeklerin payı yüzde 80'lere yaklaştı. Bu ihtiyaç sahipleri tarafından da daha çok kabul görüyor. Çünkü hem bu kupon ve çekleri yıl içinde kullanılabiliyor hem de sadece gıda değil ihtiyacı olan deterjan vs gibi ürünleri de alabiliyor" ifadelerini kullandı.



KULLANMADIĞINIZ ÜRÜNÜ KOLİYE KOYMAYIN

RAMAZAN kolilerinin ilçelerde ve esnaf gibi küçük işletmeler tarafından talep gördüğünü anlatan TPF Başkanı Düzgün, koli hazırlığı yapan marketleri de uyardı. Düzgün, şunları anlattı: "Hayırseverler ihtiyaç sahiplerine destek olmak için bu kolileri hazırlatıyor. Ancak içine konulan malzemelerin son kullanım tarihi ya da kalitesi hakkında bilgisi olmuyor. O nedenle kolileri hazırlayan aracıların yani marketlerin daha hassas davranması gerekiyor. Bu kolilere son kullanma tarihi yaklaşmış, geçmiş ya da ikinci kalite ürünler koymayın. Evinize girmeyecek ürünler bu kolilerde yer almasın."