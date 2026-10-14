200 milyon euro yeni kaynak

Dış ticaret finansmanındaki güçlü konumuyla sektörüne değer katan Vakıfbank, anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. İtalya'nın resmi ihracat kredi kuruluşu SACE'nin yüzde 95 garantisi altında, ING Almanya'dan sağlanan 10 yıl vadeli 200 milyon euro tutarındaki kaynak ile İtalya ile dış ticaret işlemi yapan müşterilerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Söz konusu işlemle, dış ticaret finansmanına erişim desteklenirken Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacmine de katkı sağlanması planlanıyor.

9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, gerçekleştirilen işleme ilişkin değerlendirmesinde "2026 yılı içerisinde yurtdışından sağladığımız yeni kaynakların toplam tutarı 9 milyar dolara ulaştı. Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı vizyonumuz doğrultusunda uluslararası fonlama stratejimizi yalnızca yeni kaynak temini üzerine değil; ülkemizin üretim, istihdam, yatırım ve dış ticaret kapasitesini destekleyecek, değer üreten alanlara finansman sağlama anlayışı üzerine inşa ediyoruz" dedi.

İŞBİRLİĞİ İÇİN FIRSAT

Proje garantörü SACE adına açıklamalarda bulunan Afrika, Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü Ciro Aquino ise, "İtalya'nın ihracat kredi kuruluşu olarak Vakıfbank ve ING ile birlikte, Türkiye'deki ithalatçıların orta ve uzun vadeli finansmana erişimini kolaylaştırıyor, İtalyan ihracatçılar ile yerel iş ortakları arasındaki ticari bağları güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Proje kreditörü ING Almanya adına açıklamada bulunan Yapılandırılmış Finansman Direktörü Tiziano Tallarida da, "Vakıfbank ile uzun yıllara dayanan güçlü iş birliğimiz çerçevesinde ING olarak, ihracat finansmanı piyasasında etkin rolümüzü sürdürürken, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel finansman çözümleri sunmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör