200 milyonuncu yolcusunu ağırladı

Cumhurıyet'in95'inci yılında 29 Ekim 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan İGA İstanbul Havalimanı 200 milyon yolcu ağırladı. Hizmete geçtikten 4.5 yıl gibi kısa sürede Avrupa'da zirveye yerleşen ve dünyanın en yoğun 10 havalimanı listesine giren İGA'nın 200 milyonuncusu yolcusu Singapur'a giden 32 yaşındaki Carine Lee oldu. Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen özel bir törenle ülkesine uğurlanan Lee'ye 200 milyonuncu yolcu plaketi, gümrüksüz satış mağazalarında kullanabileceği hediye çeki ve İstanbul Havalimanı özel yolcu programı olan 1 adet İGA PASS Premium üyeliği hediye edildi. Törende konuşan İGA Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, 29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve Türk Hava Yolları'nın yeni evi olarak hizmete açılan İstanbul Havalimanı'nın 200 milyonuncu yolcuya ulaşmasının önemine dikkat çekerek "Burada şunu unutmamak gerekir ki 2 yıl boyuncu salgın nedeniyle yolcularımızı taşıyamadık. Hepimizin gururu bu havalimanını daha ileriye götürmeye çalışacağız. Umut ediyoruz ki 400, 500, 600 milyonuncu yolcuları beraber uğurlarız" diye konuştu. Lee " Birçok insan arasından seçildiğim için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çok mutluyum" dedi.