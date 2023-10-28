200 yıldır kapalı sahili herkesin kullanımına açtı

FERIT F. ŞAHENK, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO: ""Galataport İstanbul, şehrin kalbinde yeni nesil bir mahalle olarak tasarlandı. Bir yanda geçmişin ve bugünün buluşma noktası tarihi yarımada, diğer yanda Boğaz'ı selamlayan Galata ve Karaköy semtlerinin tam ortasında, İstanbul'un dünyaya denizden açılan kapısı olarak projelendirildi. Ekim 2021'de açıldığı günden bu yana Galataport, İstanbul'un yeni gözbebeği oldu. Gastronomi, perakende, sanat ve kültür alanlarındaki çok katmanlı sunumlarının yanı sıra, mirası ile mutlaka görülmesi gereken bir turistik dönüm noktası olarak konumlandırıldı. Miras yapıları ve anıtları titiz restorasyon prosedürlerinden geçerek tüm ihtişamıyla hayata döndürüldü. Bölgenin zengin kültürel mirasına saygı duruşunda bulunan Galataport İstanbul, tasarımdan inşaata ve işletmeye kadar projenin her aşamasında çevreye duyarlı sürdürülebilir çözümler uyguladı. Tarihi limanı İstanbul'un sosyal hayatının ayrılmaz bir parçasına dönüştüren bu özel proje, inovasyon ve teknoloji alanında eşsiz temellere imza attı. Dünyanın ilk yer altı terminali sayesinde 200 yıldır kapalı olan sahil şeridi halka açıldı. Türkiye'nin tanıtımı ve ekonomisi için katkı yaratmanın ötesinde estetik olarak da herkesi kucaklayan bir projeden bahsediyoruz. Galataport İstanbul açıldığı günden bu yana rıhtımı, meydanları ve sokakları ile Boğaz'ın eşsiz manzarasına tüm misafirleri için fiziksel ve görsel erişim sağlayan, 7/24 yaşam sunan bir mahalle haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hayaliydi ve onun kıymetli destekleriyle bu büyük hayal, gerçek oldu."Doğuş Grubu'nun Özelleştirme İdaresi tarafından 16 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen Salıpazarı Limanı İhalesi'ni kazanmasının ardından, Grup Ocak 2014'te Bilgili Holding'e bağlı BLG Capital ile ortaklık gerçekleştirdi ve bu ortaklıkla alanın geliştirme ve işletmesinden sorumlu Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. kuruldu. Şirketin unvanı, Şubat 2018 itibariyle Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. olarak değiştirildi.Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile yapılan devir sözleşmesini takiben, Şubat 2014'te liman sahası devralındı ve Doğuş-Bilgili ortaklığı faaliyetlere başladı. Galataport sahası, yaklaşık 1.5-2 yıl süren tüm bu çalışmalar sonrasında, içerisinde inşaat çalışması yapılmaya hazır hale gelebildi. Galataport İstanbul'da yapılan tüm bu çalışmalar, sadece sahanın değil, çevrenin zemin güvenliğini arttırdıProjenin inşaatı Şubat 2015'te başladı. Özelleştirme İdaresi'yle olan işletme hakkı devir sözleşmesi gereği hem rıhtımın güçlendirilmesi hem de 10 metre ileriye alınması gerekliliği ile denizin içerisinde bu yapıyı yapabilecek bir şantiye alanı gereksinimi doğdu. İnşaat yapma imkânını sağlayacak kuru alan için çelik kazıklarla yeni rıhtım çizgisi oluşturuldu. Bunu takiben kazık sırasının kara tarafı dolduruldu ve geçici olarak üstünde çalışılacak bir platform sağlandı. Bu platformun üzerine de özel makinalar yerleştirilip yerin 35 metre altından zemine kadar olan kısma DSM (Deep soil mixing) ve Jet grout metotları ile çimento enjeksiyonu yapıldı. Bu çalışmayla, sahayı çevreleyecek olan diyafram duvarı yapabilecek bir alan oluşturuldu. Bu diyafram duvar, çimento ile sertleştirilen alanın ortasına yapılarak 35 metre aşağıdaki ana kayaya soketlendi. Yapılan çelik kazıkların arkasına betonarme bir yapıyla, yerin altındaki kayaya soketlenen 1.2 metre genişliğindeki diyafram duvar birbirine bağlanarak rıhtım yapısının stabilizasyonu sağlandı. Ardından tüm alan, yine aynı genişlikteki diyafram duvarla çevrelendi.Mühendislik açıdan derslerde okutulacak kadar önemli teknoloji ve inovasyonun kullanıldığı Galataport İstanbul 29 Ekim 2021'de misafirlerini ağırlamaya başladı. İnşaat alanı 53 adet futbol sahasını içine alan proje 1.7 milyar dolara mal oldu.Galataport İstanbul içerisinde yer alan tescilli binalar restore edildi. Tarihi Tophane Saat Kulesi için Ağustos 2018'de çok özel tekniklerin hayata geçirildiği son derece titiz bir restorasyon süreci başlattı. Tarihi Paket Postanesi'nin tepesinde yer alan kubbenin montajı, onarım süreci tamamlandıktan sonra vinçlerin yardımıyla 3 ay gibi bir sürede tamamlandı.