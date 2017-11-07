700 milyon $ Türkiye’de kalacak

Hattat ve Eren Holding arasında gerçekleştirilen "Zetes-Hattat Yerli Kömüre Dönüşüm Protokolü" imza törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik üretiminde yüzde 30'larda olan ithal kömürün payını azaltacaklarını belirterek, "Yerli üretim artıyor. Bu yıl 80 milyon ton yıllık yerli üretimi geçeceğiz. Hedef 2018 sonunda 100 milyonları yakalamak ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek yerli kömür üretimine ulaşmak" dedi.

Bakan Albayrak Yerli Kömüre Dönüşüm töreninde konuşuyor

Türkiye'de 18 milyar ton kömür rezervi varken yılda 40 milyon tona yakın kömür ithal edilmesinin doğru olmadığını anlatan Albayrak, şöyle konuştu: "Türkiye'nin 2 bin 800 megavatlık en büyük ithal kömür santrali olan Eren Grubu, yılda 7 milyon tona yakın kömür ithal ederek yaklaşık 21 milyar kilovatsaate yakın elektrik üretiyordu. Hattat Grubu ile bir araya geliyorlar. Yerli kömür konusundaki amaca hizmet edecek en önemli sacayaklarından birini ortaya koyuyorlar. 7 milyon ton yerli üretim, 7 bin kişiye istihdam demek. Bugünkü kömür fiyatlarıyla 700 milyon dolarlık ithalatın yerli kaynaklarla sağlanması, cari açığa da bu kadarlık katkı demek."







SEFERBERLİK BAŞLATTIK

Türkiye'nin 44 milyar dolar enerji, 10 milyar dolar da maden alanında ithalatı olduğunu hatırlatan Albayrak, "Bakanlık olarak büyük bir seferberlikle bu süreci dönüştürmemiz gerektiğine inandık. Stratejinin sacayaklarından biri yerli kömürdü. Güneşte, rüzgârda, HES'lerde ve nükleerde de en iyisini yapmak zorundayız. Hem maliyetler düşüyor, verimlilik artıyor, hem de ithalatın düşmesine dayalı kazan-kazan süreci oluşuyor" diye konuştu.





Albayrak'ın konuşmasının ardından Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, "Zetes-Hattat Yerli Kömüre Dönüşüm Protokolü"nü imzaladı.



KURUMLARI KAPATMIYORUZ İSTİHDAMI ARTIRIYORUZ

Amaçlarının sadece Zonguldak-Amasra bölgesinde değil, Türkiye'nin kömür kapasitesi ve potansiyelinin yoğun olduğu her yerde hem üretimi hem de istihdamı artırmak olduğunu dile getiren Albayrak, yapılmaya çalışılan manipülasyonların hiçbir önemi olmadığını belirtti. Albayrak, şöyle konuştu: "Özelleştirmenin amacı, kurumları kapatmak veya mevcut çalışanları işten çıkarmak değil. Mevcut çalışanların sayısını artıracağız. Kömür tarihimizde ulaşılamamış rakamlara ulaşarak, bölge insanına çok daha fazla istihdam oluşturacağız."