THY rekora uçtu

Türk
Hava Yolları (THY
) bu yılın üçüncü çeyreğinde 939 milyon dolar esas faaliyet kârı ile tarihinin en yüksek 3'üncü çeyrek kârını açıkladı. Bu dönemde hem yolcu hem kargo gelirlerini artıran THY'nin bu çeyrekteki toplam geliri yüzde 23 oranında artarak 3.6 milyar dolara ulaştı. Yılın dokuz aylık döneminde şirketin elde ettiği toplam gelir ise yüzde 8 artarak 8.2 milyar dolara çıktı. THY Yönetim Krulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı
, "Elde ettiğimiz kârlılık, ortaklığımızın güçlü nakit üretme potansiyelini net bir şekilde ortaya koymuştur. Dünyanın önde gelen beş yıldızlı havayllarından biri olma hedefimiz doğrultusunda, hizmet kalitemizden ödün vermeden büyüme trendine devam edeceğiz. THY, yükselişini sürdürme ve İstanbul
'u uluslararası hava taşımacılığının önemli bir merkezi haline getirme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek" dedi.
KARGO GELİRİ DE ARTTI
Turkish Cargo, yıl başında dünya genelinde 55 noktaya ulaşırken, bu sayıyı eylül sonu itibarıyla 72 noktaya çıkardı. Açtığı hatlarla Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Latin Amerika
'ya uzanan geniş bir koridor oluşturan Turkish Cargo, 2017'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 294 bin ton kargo taşıdı. Şirket bu dönemde kargo gelirlerini yüzde 40 seviyelerinde artırarak 343 milyon dolara ulaştırdı.
DOLULUKTA 5 YILIN ZİRVESİ
Bu
dönemde THY yüzde 81.5 ile son 5 yılın en yüksek eylül ayı doluluk oranına ulaştı. İkinci çeyrekte canlanmaya başlayan turizmin, üçüncü çeyrekte daha da güçlenmesi ile birlikte, taşınan yolcu sayısı 2016'nın üçüncü çeyreğine göre yüzde 17 oranında artış ile 21.3 milyona çıktı. 9 aylık döneminde ortalama yüzde 79 doluluk ile 52 milyon yolcuya ulaştı.