TROY, artık tüm dünyada geçerli hale geldi

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) Nisan 2016'da hayata geçirdiği Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY artık dünyaya açılıyor. 185 ülkede, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1,9 milyonun üzerinde ATM'de geçerli global bir ödeme kuruluşu olan Discover ile TROY arasında yapılan iş birliği sayesinde artık uluslararası işlemlerde de TROY logolu kart kullanılabilecek. Discover ile yapılan iş birliğinin ardından, TROY logolu kartların yurtdışında kabulü sağlanarak, tüm dünyada geçerli hale gelecek; TROY üyeleri de artık yurtdışında da geçerli olan TROY kart basabilecekler.

"KULLANICI İHTİYAÇLARI BİZİ YÖNLENDİRİYOR"

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko iş birliğiyle ilgili olarak "BKM olarak bizim hedefimiz her zaman kart kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına en doğru ve hızlı şekilde cevap vermek. Discover gibi uluslararası bir ödeme kuruluşuyla gerçekleştirdiğimiz iş birliğinde de bu ihtiyaçları karşılama düşüncemiz var. Çünkü, BKM'nin 2016 yılı verilerine göre banka ve kredi kartlarının en çok kullanıldığı yerler arasında A.B.D ve Avrupa ülkeleri yer alıyor. Yurtdışı seyahatler sırasında yapılan harcamaların yanı sıra Türk kart kullanıcıları tarafından yurtdışı kaynaklı işlemlerin yarısı da online olarak e-ticaret sitelerinden yapılıyor. Şimdi TROY logolu kartlarımızın yurtdışında da kullanabilir hale gelmesi ile birlikte, kart kullanıcıları gerek seyahatlerinde gerekse online olarak dünya genelinde işlem yapabilecekler" dedi.

Discover Uluslararası İş Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Joe Hurley ise, "Avrupa'nın en büyük kartlı ödemeler pazarına sahip Türkiye aynı zamanda turizm açısından da büyük ve önemli bir ülke. Bu anlaşmanın yurtdışına seyahat eden Türk kart kullanıcıları ve Türkiye'yi ziyaret eden Discover kart sahipleri için de güzel bir başlangıç olacağını vurgulayarak "BKM ile yapılan bu anlaşma, aynı zamanda Discover'ın dünyada farklı ülkelerde faaliyet gösteren yerel kartlı ödeme sistemlerine yönelik iş birliği stratejisini de tamamlayan önemli bir adım" dedi.

"TROY, 'NAKİTSİZ TOPLUM' İÇİN ÖNEMLİ BİR ARAÇ"

TROY'un Türkiye kartlı ödemeler pazarında sahip olduğu kritik rolden bahseden Canko, "Son 20 yılda kartlı ödeme anlayışını hızla benimseyerek, 'nakitsiz ödemeler toplumu' hedefini gerçekleştirmeye çok yaklaşan ve Avrupa'nın en büyük kartlı ödeme pazarı olan Türkiye, yıllar boyunca ilham verdiği ödeme sistemleri dünyasına artık 'kendi markasıyla' yön veriyor. TROY'un kaynağında yatan vizyon, tek başına TROY'u değil kart pazarının tamamını büyüterek nakitsiz toplum anlayışını hayata geçirmek. Bu nedenle bugüne kadar bir banka hesabı ya da kartına sahip olmamış 20 milyonu aşkın kişiye 'yerli' bir çözümle ulaşmayı hedefliyoruz" diyerek TROY logolu kartlarının yıl sonu itibarıyla 1 milyon adede ulaşmasını beklediklerini belirtti.

ORTA VADELİ PROGRAM'IN PARÇALARINDAN BİRİ OLDU

Türk bankacılık sisteminin yaptığı katkılar ve tüm bankaların ortak katılımı ile hayata geçen TROY, ulaştığı seviye ve büyüklük sonucunda, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program'da da kendine yer buldu. Programda hedeflenen yurtiçi tasarrufların artması amacı doğrultusunda, yerli ödeme sistemi TROY'un yaygınlaşmasının önemli bir araç olabileceğine yer verildi. TROY, 2 yıllık bir çalışmanın ardından tüm bankaların desteğiyle hayata geçirildi. Şu anda 15'i banka biri banka dışı olmak üzere 16 kurum TROY logolu kart basabilirken Türkiye'deki tüm POS cihazlarında, ATM'lerde ve e-ticaret sitelerinde TROY logolu kartlar kabul ediliyor.