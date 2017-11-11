Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Ekonomi Haberleri
  3. İçeriden ve dışarıdan ekonomiye saldırı var

İçeriden ve dışarıdan ekonomiye saldırı var

Eda IŞIK
EDA IŞIK

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017
İçeriden ve dışarıdan ekonomiye saldırı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi çökertmek isteyen iç ve dış güçlerin ekonomi üzerinden oyun kurduğunu belirterek, “Çok yoğun ve açık bir saldırı altındayız” dedi

Önceki gün milletvekilleriyle partisinin genel merkezinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı , ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OYUN KURUYORLAR
Erdoğan'ın toplantıda Türk ekonomisinin içeriden ve dışarıdan büyük tehdit altında olduğunu belirterek, gerekli önlemlerin alındığını söylediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, ekonominin sağlam temelleri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'yi çökertmek isteyen iç ve dış güçler ekonomi üzerinden oyun kuruyor. Türk ekonomisi çok yoğun, açık bir saldırı altında" dedi. Bu işin başını faiz lobisinin çektiğini belirten Erdoğan, alınan tedbirlerle ekonominin bu dış ve iç tehditlere karşı korunduğunu ifade etti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İçeriden ve dışarıdan ekonomiye saldırı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN