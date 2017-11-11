İçeriden ve dışarıdan ekonomiye saldırı var

Önceki gün AK Parti
milletvekilleriyle partisinin genel merkezinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
OYUN KURUYORLAR
Erdoğan'ın toplantıda Türk ekonomisinin içeriden ve dışarıdan büyük tehdit altında olduğunu belirterek, gerekli önlemlerin alındığını söylediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, ekonominin sağlam temelleri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'yi çökertmek isteyen iç ve dış güçler ekonomi üzerinden oyun kuruyor. Türk ekonomisi çok yoğun, açık bir saldırı altında" dedi. Bu işin başını faiz lobisinin çektiğini belirten Erdoğan, alınan tedbirlerle ekonominin bu dış ve iç tehditlere karşı korunduğunu ifade etti.