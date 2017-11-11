Trilyon dolarlık CEO’lara ‘güven’ mesajı

ABD'deki temaslarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım
, New York
'ta ülkenin önde gelen finans ve iş dünyası temsilcileriyle görüştü. Yıldırım, aralarında Pepsico, UPS, Raytheon, Coca Cola, GE Aviation, Credit Suisse
, Accenture, Motorola, Amazon, Citi Group
, Deutsche Bank
ve IBM gibi şirketlerin CEO'larının bulunduğu gruba Türkiye ekonomisini anlattı. Yıldırım, CEO'lara "Türkiye'ye yatırıma devam" mesajı verdi. New York'ta Lotte New York Palace Otel'de gerçekleşen görüşmede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti
Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Volkan Bozkır ve Mustafa Şentop, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut da hazır bulundu. ABD'li CEO'lardan Türkiye'deki mevcut yatırımlarını artırmalarını isteyen Yıldırım, işadamlarının karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olduklarını anlattı.
TÜRKİYE'DE İSTİKRAR VAR
Başbakan, Türkiye'de güven ve istikrar olduğunu belirterek, yatırım yapanların kazançlı çıkacağını vurguladı. Görüşmelerin ardından, New York'ta kalmakta olduğu otele yürüyerek geçen Başbakan Yıldırım, otel önünde, New York ve çevresinde yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Yıldırım ellerinde Türk ve Amerikan bayrakları ile kendisini desteklemeye gelen kişilerle ayaküstü söyleşerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım'ı karşılayan küçük kalabalık, "Kırmızı, beyaz, en büyük Türkiye" "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları attı. Yıldırım, kendisine sunulan bir buket çiçek demetini de kendisini görmek için gelen bir kadına hediye etti.
KİMLER KATILDI?
GD3 Real Estate, Mineks, Certares LP, Schinitzer Steel, Greentech Capital, Blackrock, Accenture, Cigna, Verifone, Amazon, Deutsche Bank, CVStarr Metlife, Motorola Solutions, Citi Group, NewOak, Arnold&Porter, Allen Associates, Rohatayn, Bank of Mellon, IBM, Coca Cola, Prudential, Medtronic, Raytheon, GE, UPS, Pepsico.