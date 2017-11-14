Döviz riskine Merkez kalkanı

Merkez Bankası
, ağustos sonu itibarıyla 212 milyar dolar döviz açık pozisyonu taşıyan reel sektörü, kur riskine karşı korumak amacıyla ilk adımı atıyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci, reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde döviz kuru riski koruması sağlayacak Türk Lirası
uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine başlamayı planladıklarını söyledi. Kilimci, "Vadeli döviz sözleşmeleri, döviz kuru riski yönetiminde en çok kullanılan ürünler arasında yer alıyor" dedi.
BİR TAŞLA ÜÇ KUŞ VURACAK
Merkez Bankası atacağı bu adımla bir anlamda üç kuruş birden vuracak. Öncelikle reel sektörün kur riskini azaltacak olan bu uygulama, dövizde oynaklığı da düşürecek. Tüm bunlar yapılırken, Merkez Bankası'nın rezervleri de azalmayacak. Bir reel sektör firması herhangi bir vadede doları 3.85 TL'den almayı taahhüt ederken, o tarihte doların 4 lira olması durumunda aradaki farkı Merkez Bankası üstlenecek. Böylece bir yandan piyasada anlık döviz talebi kesilirken, reel sektörün bilançosunu olumsuz etkileyen kur farkı zararı da ortadan kalkmış olacak. İşlemlerde vadeli olarak belirlenen döviz kuru ile vade tarihindeki döviz kuru arasındaki fark, Türk Lirası olarak el değiştirecek. Bu işlemlerin ihale yoluyla döviz piyasası üyesi bankalar üzerinden gerçekleştirilmesi söz konusu olacak.
ANAPARA DEĞİŞİMİ YOK
Bu üründe klasik vadeli döviz işlemlerinden farklı olarak işlem anında veya vade tarihinde anapara değişimi olmayacak. İhale miktarı ve vadeler Merkez Bankası tarafından ilan edilecek.
VERİ SETİ OLUŞTU
Kilimci, reel sektörün kur riskine yönelik sağlıklı bir takip ve analiz mekanizmasının kurulması için "Sistemik Risk Veri Takip Modeli"ni geliştirdiklerini belirterek, bu sürecin ilk aşaması olarak firma bazında yabancı para pozisyonun, nakit akımının ve türev ürün kullanımının izlenebilmesi amacıyla kapsamlı bir veri seti oluşturduklarını belirtti. Kilimci, "Halen görüşülen kanun tasarısıyla reel sektör firmalarından bilgi ve veri toplanması sürecinin etkinliğinin artırılmasını hedefliyoruz. Bu çalışmalar, kur riskinin yönetilmesinde daha etkin bir mevzuat çerçevesini oluşturacak" dedi.
67 BİN İHRACATÇIYI İLGİLENDİRİYOR
Türkiye
ihracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi Merkez Bankası tarafından kur riskini azaltmak amacıyla açıklanan adımın 67 bin ihracatçı için olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Büyükekşi, "Merkez Bankası ve Eximbank tarafından geçen haftalarda iki önemli adım atılmıştı. Dün de reel sektörün kur riskinin yönetilmesine yönelik yeni bir ürünün hayata geçireceği açıklandı. Bu adımlar bizler için çok önemli" dedi.
OYNAKLIK AZALACAK
HSBC
Portföy Stratejisi İbrahim Aksoy, şirketlerin gelecekteki döviz ödemeleri için yüklü döviz talebinde bulunabildiklerini belirterek, "Plan uygulanırsa, şirketler TCMB
'nin ihalelerine talep gösterebilir. Bu da TL'de oynaklığın daha düşük olmasına neden olabilir ve kurda hareketleri sınırlayabilir" dedi. Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da, reel sektöre katkı sağlanacağını söyledi.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Merkez Bankası ileriye dönük bir kur fiyatı vererek
İhtiyaç duyan firmalara o kur üzerinden döviz verilecek
Vade geldiğinde arada fark oluşursa o farkı Merkez kapayacak