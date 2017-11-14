Rusya'dan flaş Akkuyu açıklaması

Lihaçev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine katılmak üzere geldiği Rusya'nın Soçi kentinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"SON DERECE MEMNUNUZ"

Akkuyu NGS'nin yüzde 49 hissesini alan Cengiz Holding, Kalyon İnşaat ve Kolin İnşaat konsorsiyumu ile başarılı bir iş birliği yürüttüklerini vurgulayan Lihaçev, "Özellikle Cengiz Holding ile iş birliğimiz olumlu ilerliyor. Önümüzdeki yıl da değeri yaklaşık 1 milyar doları bulan bir yatırım planlıyoruz. Türk şirketlerinin çalışmalarından son derece memnunuz." diye konuştu.

Türk inşaat şirketleri ve işçilerinin, Rusya'daki projeleriyle önemli bir üne kavuştuğunu ifade eden Lihaçev, "Türk yatırımcılarla çalışmalarımıza elbette devam edeceğiz. Bu konuda değerlendirdiğimiz birçok alternatif var ancak nihai kararlar henüz verilmedi." ifadelerini kullandı.

"TÜRK ŞİRKETLERİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Akkuyu NGS'nin 2023'e yetiştirilmesinin iddialı bir hedef olduğunu belirten Lihaçev, "Ekipman temini ve inşaat süreçlerinin son derece titiz bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Akkuyu NGS'yi yetiştirmek için Rusya ve Türkiye tüm gayretiyle çalışıyor. Bu hedefe ulaşmanın tek yolu, Rus ve Türk tarafı arasında iyi koordine edilmiş ve güven temelli bir iş birliğidir." diye konuştu.

Lihaçev, Akkuyu NGS'nin yapımında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile belirli konularda anlaşıldığını dile getirerek, "Bu anlaşmalar doğrultusunda Akkuyu için sınırlı çalışma izni 20 Ekim'de verildi. Böylelikle projenin temelindeki bazı beton çalışmalarına başladık. Hedefimiz, bu yılın sonuna kadar projeye dair tüm belgelerin onaylanması." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde gerekli tüm lisansları almayı umut ettiklerini ifade eden Lihaçev, "Böylelikle ilk reaktörün beton çalışmalarına da başlayabiliriz. Türk ortaklarımız, gelecek yıl gerçekleştirilecek yatırımlarda yerelleşmeye de büyük önem veriyor. Bu konuda bize yardımcı olabilecek önemli Türk şirketleri var. Rekabet ortamını koruyarak tüm bu şirketlerin projenin beton çalışmalarına dahil olmalarını değerlendireceğiz." dedi.

"VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLİYOR"

Lihaçev, Türk yetkililerle yürüttükleri çalışmaların son derece başarılı bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde, gerek Türk tarafı gerek Rus tarafı olarak tüm verilen sözler yerine getiriliyor. Türkiye'nin Ekonomi Bakanlığı ile de çalışmalarımız devam ediyor. Akkuyu NGS projesinin yakın zamanda tümüyle stratejik yatırım statüsü alacağını umuyoruz. Bu, yatırımcılar için önemli bir tasarruf anlamına gelirken, elektrik maliyetini de Türk tüketicilerin yararına olarak önemli oranda azaltacaktır." ifadelerini kullandı.