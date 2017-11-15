Türkiye'nin en kaliteli petrolü bulundu!

Dışa bağımlılığı azaltacak yerli enerji çalışmaları meyvesini verdi. Siirt'in Eruh ilçesinde 2014 yılında Doğu Sadak-1 Petrol Arama Sahasında yapılan sondaj çalışmalarında Türkiye'nin en kaliteli petrolü bulunmuştu. Arama faaliyetlerini hızlandıran özel şirket 2 bin 400 metrede 6 petrol kuyusuna ulaştı.

SİİRT VALİSİ İNCELEDİ

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Eruh ilçesine bağlı Bayıryüzü köyündeki Doğu Sadak-1 petrol arama kuyularında incelemelerde bulundu. Middle East Petrol Arama Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sayer'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Atik, Eruh'un terörle değil, güzel hizmet ve yatırımlarla anılmasını istediklerini belirterek Türkiye'nin en kaliteli petrolünün ilçede üretilmesinin, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını ve kaderini değiştireceğini söyledi.

EN KALİTELİSİ BİZDE

Aladdin Middle East Petrol Arama Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sayer de Türkiye'nin en kaliteli petrolünü Eruh'ta ürettiklerini ifade etti. İlk kuyunun 2014'te bulunduğunu dile getiren Sayer, "Önümüzdeki günlerde altıncı kuyunun sondajına başlayacağız. Günlük üretimimiz, 4 üretim kuyusundan ortalama bin varil civarındadır. Net petrol olarak 43,5 gravite ile Türkiye'nin en kaliteli petrolü Eruh'ta çıkıyor." dedi.

TÜRKİYE PETROL ZENGİNİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak daha önceki bir açıklamasında Türkiye'nin petrol zengini bir ülke olduğunu, aramaların yoğunlaşacağını açıklamıştı. Albayrak o açıklamasında, "Türkiye coğrafi konumuyla petrol rezervine sahip ülkelerle enerji potansiyeline sahip ülkeler arasında olması nedeniyle büyük öneme sahip. Bu anlamda tüm projelerin doğal müttefiki olamaya devam edeceğiz. Sismik araştırmaların ardından keşif ve sondaj çalışmalarına önümüzdeki dönemde yoğun bir mesai harcayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

AKDENİZ'DE DAHA AKTİFİZ

Karada bir çok yerde petrol arama çalışmaları devam ederken, Akdeniz ve Karadeniz'de de iki sismik arama gemisi sondaja hazırlanıyor. Oruç Reis adlı gemi Karadeniz 'de, Barbaros Hayrettin ise Akdeniz'de doğalgaz sahası oluşturmak için gece gündüz çalışıyor.

GRAVİTE NEDİR?

Petrol ne kadar hafif olursa gravitesi o kadar yüksek olur. Petrol ne kadar yoğun ve koyu renkli olursa değeri o kadar az ve gravitesi de o kadar düşüktür. Gravite, uluslar arası bir birim olup genelde 10 ile 48 arasında değişmektedir. Gravite petrolün yoğunluğu anlamına gelmez, yoğunlukla ters orantılıdır.