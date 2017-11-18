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Erdoğan: bizden 5 milyar dolar borç istedi, biz verince vazgeçtiler

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 18.11.2017 17:17 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 17:33
Erdoğan: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, biz verince vazgeçtiler

, Uluslararası Para Fonu'nun () 'den 5 milyar dolar istediğini, kendisinin de 'Verin' dediğini ve bunun ardından IMF'in Türkiye'nin bu parayı verebileceğini gördükten sonra borç istemekten vazgeçtiğini söyledi

Erdoğan, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.

"EKONOMİMİZ GÜÇLÜ OLACAK"

Ayakta kalabilmek için ezana, bayrağa, tarihe, kültüre sıkı sıkıya sahip çıkmak, maruz kalınan saldırıları rahatça bertaraf etmek için orduyu en güçlü ordu, polisi en güçlü polis, istihbaratı en güçlü istihbarat haline getirmek gerektiğini belirten Erdoğan, "Ekonomimiz güçlü olacak, üretimimiz, ihracatımız, istihdamımız yatırımlarımız kesintisiz sürecek ki önümüzü görebilelim." ifadesini kullandı.

IMF BİZDEN BORÇ İSTEDİ, VERDİK

2002 Kasım'da göreve geldiklerinde 'nin 'ye borcunun 23,5 milyar dolar, Merkez Bankasının rezervinin 27,5 milyar dolar olduğunu anımsatan Erdoğan, "2013 IMF'ye borç kaldı mı? Kalmadı, bitti. IMF bizden borç istedi 5 milyar dolar. Arkadaşlara 'Verin' dedim. Baktılar ki Türkiye veriyor, vazgeçtiler." diye konuştu.

MERKEZ BANKASI REZERVİ

Merkez Bankasının o günlerde 27,5 milyar dolar olan rezervinin 120 milyar dolara çıktığına işaret eden Erdoğan, "27,5 milyar dolar nere, 120 milyar dolar nere? Aslında biz 138'e çıkmıştık, bir gerileme yaşadık. Şimdi tekrar bunu toparlayacağız, o 138'i de geçeceğiz inşallah. Bu rezervi bulacağız." dedi.

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Erdoğan: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, biz verince vazgeçtiler
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