Erdoğan: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, biz verince vazgeçtiler

Erdoğan, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.

"EKONOMİMİZ GÜÇLÜ OLACAK"

Ayakta kalabilmek için ezana, bayrağa, tarihe, kültüre sıkı sıkıya sahip çıkmak, maruz kalınan saldırıları rahatça bertaraf etmek için orduyu en güçlü ordu, polisi en güçlü polis, istihbaratı en güçlü istihbarat haline getirmek gerektiğini belirten Erdoğan, "Ekonomimiz güçlü olacak, üretimimiz, ihracatımız, istihdamımız yatırımlarımız kesintisiz sürecek ki önümüzü görebilelim." ifadesini kullandı.

IMF BİZDEN BORÇ İSTEDİ, VERDİK

2002 Kasım'da göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye borcunun 23,5 milyar dolar, Merkez Bankasının rezervinin 27,5 milyar dolar olduğunu anımsatan Erdoğan, "2013 IMF'ye borç kaldı mı? Kalmadı, bitti. IMF bizden borç istedi 5 milyar dolar. Arkadaşlara 'Verin' dedim. Baktılar ki Türkiye veriyor, vazgeçtiler." diye konuştu.

MERKEZ BANKASI REZERVİ

Merkez Bankasının o günlerde 27,5 milyar dolar olan rezervinin 120 milyar dolara çıktığına işaret eden Erdoğan, "27,5 milyar dolar nere, 120 milyar dolar nere? Aslında biz 138'e çıkmıştık, bir gerileme yaşadık. Şimdi tekrar bunu toparlayacağız, o 138'i de geçeceğiz inşallah. Bu rezervi bulacağız." dedi.