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için yeni hamle

BETİL BAŞ

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 18.11.2017
Ucuz et için yeni hamle

için üreticiye destek verecek. Aile işletmelerine kredi, yem ve ahır desteği sağlanacak

Vatandaşın eti ucuza yemesi için hamle üzerine hamle yapan Gıda, ve Hayvancılık Bakanlığı, yeni bir proje daha başlatıyor. Bakanlık, 81 ildeki küçük aile işletmelerinin gelir seviyesini yükseltmek için sıfır veya düşük faizli kredi, hayvan yemi temini gibi birçok noktada destek sağlayacak. Projenin 3 yıl sürmesi planlanıyor.
İlk aşamada damızlık yetiştiriciliği yapan 25 bin işletmeye destek sağlanacak. İşletmelere 5 büyükbaş, 30 küçükbaş hayvan verilecek. Her aile işletmesinde 15'er büyükbaş ya da 75'er küçükbaş sürüleri oluşturulacak.
Bakanlık, hayvanların gelişmesine ve bakımına uygun barınma yerleri konusunda da işletmeciye destek olacak. Bu kapsamda ahır yapımlarını üstlenecek. Yem temini bakanlığın kurumları tarafından sağlanacak. Kesimleri ve alımları da ESK yapacak.
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