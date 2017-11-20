Turizmde kamu-özel işbirliği modeli

Bütçeden binde 5 oranla en düşük payı alan Kültür ve Turizm
Bakanlığı, daha fazla projeyi hayata geçirebilmek için kamu-özel sektör işbirliği modelini gündemine aldı. UNESCO Uluslararası Hoşgörü Günü etkinlikleri dolayısıyla Türkiye
İş Kadınları Derneği (TİKAD) tarafından düzenlenen "Tarihten Bize En Güzel Miras: Barış ve Hoşgörü" toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş, önümüzdeki dönemde yüz akı olacak projelere öncelik vereceklerini söyledi. Bakan Kurtulmuş, "Projelerin hepsini tek başımıza yürütmemiz imkânsız. Bu nedenle özel sektörü devreye sokacağız. Kamu-özel sektör işbirliği modeli gündemimizde, üzerine çalışıyoruz" dedi.
KIŞLAYA KİTAP VADİSİ YAPILACAK
AKM'nin bir opera binası olmanın ötesinde yaşayan bir kültür hazinesi haline getirileceğinin altını çizen Bakan Kurtulmuş, "Bir diğer önemli projemiz ise Rami Kışlası. Renovasyon ve restorasyon çalışmalarını tamamladıktan sonra burayı bir kitap vadisi haline getireceğiz. Burada 7 milyon kitabı barındıran bir kütüphanemiz olacak. Projenin birinci etap uygulamasını tamamladık. İkinci bölümün de ihalesini yaptık. Üçüncü etap için ihale sürecini başlatıyoruz" diye konuştu.
ALGIYI YIKMAK İÇİN DAHA GÜÇLÜ ÇALIŞACAĞIZ
TİKAD tarafından düzenlenen toplantıya Bakan Kurtulmuş'un yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, TİKAD yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda iş kadını ve akademisyenler katıldı. TİKAD Başkanı Bulut, her alanda olduğu gibi derneğin turizm sektöründe de destek vermeye hazır olduğunu söyledi. Bulut, "Yurtdışında ülkemize karşı yürütülen algı operasyonunu yıkmak için daha güçlü çalışacağız" dedi.
9 AYDA 3 MİLYON ALMAN TURİST GELDİ
Konuşmasında turizm verilerine de değinen Kurtulmuş, "2017'nin ilk 9 ayında Türkiye'ye gelen Alman turist
sayısı 3 milyona yaklaştı. Almanya'da seçim
lerde neredeyse her gün "Türkiye'ye gitmeyin" propagandaları yapıldı. Bu olumsuz propagandalar sonrası çok az Alman turistin gelmesi gerekirdi ama siyasetin dili başka, turizmin dili başka" dedi. Bir başka önemli örneğin de Herakles Lahdi'nin Türkiye'ye getirilmesi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye'ye karşı karalama kampanyalarının yapıldığı bir dönemde UNESCO'nun yürütme kurulu seçimlerinde 195 ülke vardı, 184'ü oy kullandı. 184 ülkeden 154 ülkenin oyunu alarak yürütme kuruluna girdik. Türkiye en zor zamanında bile çok büyük gücü olan bir ülke" diye konuştu.;
NATO'YA AĞIR ELEŞTİRİ
Bakan Numan
Kurtulmuş,
Norveç'te gerçekleştirilen
Trident
Javelin tatbikatı
esnasındaki
bir
simülasyonda
Mustafa
Kemal
Atatürk ve
Recep Tayyip
Erdoğan'ı
hedef alan
skandalın
kabul edilemez
olarak
nitelendirdi.
Bakan
Kurtulmuş,
"Filanca
memurumuz
yapmış, ayıp
etmiş, diye
geçiştirilecek
bir şey değil"
dedi.
Dünyada
İslamofobi'nin
pompalandığını
belirten
Bakan Numan
Kurtulmuş,
"Bu 1990'lar
başında
ABD'nin Irak'ı
işgali ile önce
siyasi trend
olarak başlayan,
thinktank
müesseselerinde
son derece
iyi kurgulanmış,
üretilmiş
bir korkudur.
Buna
karşı en güçlü
mücadeleyi
veren ülke
Türkiye'dir"
ifadelerini
kullandı.