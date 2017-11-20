Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Ekonomi Haberleri
  3. Turizmde kamu-özel işbirliği modeli

de kamu-özel işbirliği modeli

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2017
Turizmde kamu-özel işbirliği modeli

Kültür ve Bakanlığı kamu-özel sektör işbirliği modelini gündemine aldı. Bakan Kurtulmuş, “Bütçeden aldığımız payla projeleri tek başımıza yürütmemiz imkânsız” dedi

Bütçeden binde 5 oranla en düşük payı alan Kültür ve Bakanlığı, daha fazla projeyi hayata geçirebilmek için kamu-özel sektör işbirliği modelini gündemine aldı. UNESCO Uluslararası Hoşgörü Günü etkinlikleri dolayısıyla İş Kadınları Derneği (TİKAD) tarafından düzenlenen "Tarihten Bize En Güzel Miras: Barış ve Hoşgörü" toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş, önümüzdeki dönemde yüz akı olacak projelere öncelik vereceklerini söyledi. Bakan Kurtulmuş, "Projelerin hepsini tek başımıza yürütmemiz imkânsız. Bu nedenle özel sektörü devreye sokacağız. Kamu-özel sektör işbirliği modeli gündemimizde, üzerine çalışıyoruz" dedi.

KIŞLAYA KİTAP VADİSİ YAPILACAK
AKM'nin bir opera binası olmanın ötesinde yaşayan bir kültür hazinesi haline getirileceğinin altını çizen Bakan Kurtulmuş, "Bir diğer önemli projemiz ise Rami Kışlası. Renovasyon ve restorasyon çalışmalarını tamamladıktan sonra burayı bir kitap vadisi haline getireceğiz. Burada 7 milyon kitabı barındıran bir kütüphanemiz olacak. Projenin birinci etap uygulamasını tamamladık. İkinci bölümün de ihalesini yaptık. Üçüncü etap için ihale sürecini başlatıyoruz" diye konuştu.

ALGIYI YIKMAK İÇİN DAHA GÜÇLÜ ÇALIŞACAĞIZ
TİKAD tarafından düzenlenen toplantıya Bakan Kurtulmuş'un yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, TİKAD yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda iş kadını ve akademisyenler katıldı. TİKAD Başkanı Bulut, her alanda olduğu gibi derneğin turizm sektöründe de destek vermeye hazır olduğunu söyledi. Bulut, "Yurtdışında ülkemize karşı yürütülen algı operasyonunu yıkmak için daha güçlü çalışacağız" dedi.

9 AYDA 3 MİLYON ALMAN TURİST GELDİ
Konuşmasında turizm verilerine de değinen Kurtulmuş, "2017'nin ilk 9 ayında Türkiye'ye gelen sayısı 3 milyona yaklaştı. Almanya'da lerde neredeyse her gün "Türkiye'ye gitmeyin" propagandaları yapıldı. Bu olumsuz propagandalar sonrası çok az Alman turistin gelmesi gerekirdi ama siyasetin dili başka, turizmin dili başka" dedi. Bir başka önemli örneğin de Herakles Lahdi'nin Türkiye'ye getirilmesi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye'ye karşı karalama kampanyalarının yapıldığı bir dönemde UNESCO'nun yürütme kurulu seçimlerinde 195 ülke vardı, 184'ü oy kullandı. 184 ülkeden 154 ülkenin oyunu alarak yürütme kuruluna girdik. Türkiye en zor zamanında bile çok büyük gücü olan bir ülke" diye konuştu.;

NATO'YA AĞIR ELEŞTİRİ
Bakan Numan Kurtulmuş, Norveç'te gerçekleştirilen Trident Javelin tatbikatı esnasındaki bir simülasyonda Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandalın kabul edilemez olarak nitelendirdi. Bakan Kurtulmuş, "Filanca memurumuz yapmış, ayıp etmiş, diye geçiştirilecek bir şey değil" dedi. Dünyada İslamofobi'nin pompalandığını belirten Bakan Numan Kurtulmuş, "Bu 1990'lar başında ABD'nin Irak'ı işgali ile önce siyasi trend olarak başlayan, thinktank müesseselerinde son derece iyi kurgulanmış, üretilmiş bir korkudur. Buna karşı en güçlü mücadeleyi veren ülke Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Turizmde kamu-özel işbirliği modeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN