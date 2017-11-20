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Türkiye 210 milyar lık bulacak

Giriş Tarihi: 20.11.2017 09:28 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 09:50
Türkiye 210 milyar dolarlık kaynak bulacak

Başbakan Yardımcısı , Türkiye'nin küresel sistemden minimum 210 milyar lık bulacağını belirtti.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı , bir kanalda katıldığı programda, dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE 210 MİLYAR DOLAR KAYNAK BULACAK

AB'nin 2018 bütçesinde Türkiye için öngörülen fonlarında 105 milyon avro kesintiye gidilmesini kararlaştırdığının hatırlatılması üzerine Şimşek, "Bir şey değil, haber etkisi çok kötü ama kendisi hiç anlamlı değil. 2018 yılında muhtemelen Türkiye, küresel sistemden minimum 210 milyar lık bulacak, yani yaklaşık 180 milyar avro. Bu 180 milyar avronun içinde 105 milyon avrodan bahsediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN YARDIMINA SIRTIMIZI DAYAMADIK, KAYNAK NOKTASINDA SORUN ÇEKMEDİK

Şimşek, Türkiye'nin hiçbir zaman Avrupa'dan gelecek kaynağa, yardıma sırtını dayamadığını, böyle bir beklentisinin olmadığını vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Biz zaten uluslararası piyasalarda hakkımızla, saygınlığımızla, şirketlerimizin, Hazine'nin ortaya koyduğu performansıyla, kaynak noktasında bugüne kadar sorun çekmedik. Şimdi bu üretilen spekülatif nitelikli haberler ortamla uyumlu olduğu için bizi etkilemeye başladı." diye konuştu.

EN ÇOK AB'DEN GELİYOR

AB'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğuna işaret eden Şimşek, Türkiye'nin en çok doğrudan yatırım çektiği, en çok turistin geldiği, en çok finansmanın sağlandığı bölgenin Avrupa Birliği olduğunu söyledi.

Şimşek, "AB ile ilişkiler kopuyor' dediğiniz an, aslında hedef Avrupa Birliği ilişkileri değil, hedef Türkiye ekonomisi." dedi.

piyasalar
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