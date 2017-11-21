Bakan Albayrak'tan Paris İklim Anlaşması açıklaması!: Türkiye bu noktada muhatap değil

Bakan Albayrak, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'den geçirmemesine yönelik bir soruyu yanıtladı.

"TÜRKİYE MUHATAP DEĞİL"

Albayrak, "Türkiye bu anlaşmayı imzaladı ancak parlamentosundan geçirmedi. Sebebi şu; Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak, iklim değişikliği konusunda gelişmiş ülkeler gibi finansal destek verme yükümlülüğü kalkmadığı sürece Türkiye bu noktada muhatap değil." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE OLARAK BİZ, GELİŞMEKTE OLAN BİR ÜLKE OLARAK NİYE BU YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÇEKELİM?"

Türkiye'nin, çevreyi çok kirletenlerle aynı finansal yükümlülüğe tabi tutulmak istendiğine dikkati çeken Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Avrupa'nın Amerika'nın dünyayı en çok kirleten ülkelerinin dörtte biri kadar kirleteceğim ben ama diyecekler ki 'Türkiye sen gelişmiş ülkesin.' Hiçbir anlamda 'gelişmiş ülke' demeyecekler, bu arada 'Siz hala gelişmektesiniz' diyecekler ama burada finansal yük yükleneceğiniz zaman böyle. Fransa, Almanya gibi ülkelerin ilgili devlet başkanlarının birçoğu sözlü bir şekilde bize taahhüt vermelerine rağmen hala daha bunu gerçekleştirmediler. Bunu gerçekleştirmeden Türkiye olarak biz, gelişmekte olan bir ülke olarak niye bu yükümlülüğü çekelim? Bu gerçekleşene kadar haklı olduğumuz bu mücadelemiz devam edecek."

"AVRUPA'DA NÜKLEER SANTRAL İNŞAATLARI DEVAM EDİYOR"

Albayrak, gelişmiş ülkelerde nükleer ve termik santrallerden vazgeçildiği inanışının yanlış olduğunu dile getirdi. Bugün Avrupa'da 30 termik santralin inşasının sürdüğünü aktaran Albayrak, "58'e yakın nükleer santral inşa halinde, kendimizi kandırmayalım." diye konuştu.

Akkuyu Nükleer Santrali'nde kullanılacak yakıtlardan ömrünü tamamlayarak atık halinde geleceklerin depolanması ile ilgili soruya ise Albayrak, "Akkuyu'da tüketilen yakıtların olduğu peletler Rusya'ya gönderilecek, Türkiye'de olmayacak, Türkiye'de depolanmayacak." yanıtını verdi.

BACA SİSTEMLERİ

Albayrak, Türkiye'deki mevcut ve kurulacak termik santrallerin, baca sistemleri bakımından en çevreci teknolojilerle bezeneceğini vurguladı.

Bu teknolojilerin kullanımını tüm şartnamelere koyduklarını bildiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Eski kömür santrallerimizden 6 tane var, bu yerli alım garantisi kapsamındaki Türkiye'deki son kalan 6 yerli kömür santralinin tamamını 2019'a kadar baca sistemlerini en son teknolojiyle dönüştürme sürecine de başladık. Özel sektöre dedik ki 'Kusura bakmayın, yerliye bu kadar desteğimiz var, alım garantisi de vereceğiz ama bu baca sistemlerinin hemen yatırımlarına başlıyorsunuz.' İki seneye kalmadan Türkiye'de eski baca teknolojili bir tane santral kalmayacak."

Türkiye'de ithal kömürle çalışan santrallere yatırım yapmış şirketlere, "Bana ne kardeşim, çöpe at, bana mı sordun yatırım yaparken, alım garantisi mi verdim sana." demenin doğru olmadığını belirten Albayrak, bu tesislerin yerli sahalarda üretilen kömürü alıp santralinde yakarak ürettiği elektriği almak gerektiğini anlattı.