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Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Giriş Tarihi: 21.11.2017 10:09 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 10:24
Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların alabilme limitleri gecelik vadede yapılan işlemler için sıfıra düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların alabilme limitleri (BAL) 22 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için (O/N) sıfıra düşürüldü.

Banka'dan yapılan açıklamaya göre, aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere gün içi limit (GİL) işlemleri için bankalara tanınan limitler 21 Kasım 2017 tarihinde geçerli olan BAL limitlerinin iki katı olarak belirlendi.

TCMB yetkililerinden alınan bilgiye göre, tüm fonlama geç likidite penceresinden yapılacak. Bu adımla ağırlıklı ortalama fon maliyeti 25 baz puan artıracak. Mevcutta yüzde 11,99 olan maliyet 12,24 olacak.

Merkez Bankası'nın bu hamlesinden sonra 3.9781'e kadar çıkan 3,95 seviyelerine geriledi.

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Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni hamle
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