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'ndan ekonomiye 546 milyon dolar katkı

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2017 16:42 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 16:45
Türk Akımı'ndan ekonomiye 546 milyon dolar katkı

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen, doğalgaz boru hattı projesinin bölümündeki kara kesiminin inşaatında 13 bin 500 kişinin istihdam edileceğini belirterek, proje kapsamında gayrisafi milli hasılaya 546 milyon dolarlık katkı sağlanacağını ifade etti.

Ülgen, EDAM tarafından hazırlanan ": Ekonomisi ve Enerji Güvenliğine Etkileri" raporunun tanıtımında yaptığı konuşmada, Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak projenin Türkiye'ye ekonomik olarak önemli katkı sağlayacağını söyledi.

13 BİN 500 KİŞİLİK İSTİHDAM

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin Türkiye kısmındaki 225 kilometrelik kara kesiminin inşaatında doğrudan 4 bin, dolaylı 8 bin ve zincirleme olarak bin 500 kişinin çalışacağını aktaran Ülgen, böylece hattın kara kısmında toplam 13 bin 500 kişilik istihdam oluşturulacağını dile getirdi.

GAYRİSAFİ MİLLİ HASILAYA 546 MİLYON DOLARLIK KATKI

Ülgen, söz konusu çalışma için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağına işaret ederek, "Yaptığımız ekonomik etki analizi kapsamında ayrıca 100 milyon dolarlık ek hane halkı geliri ortaya çıkacak. Projenin 225 kilometrelik kara kesimi inşaatı kapsamında gayrisafi milli hasılaya 546 milyon dolarlık katkı sağlanacak." dedi.

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Türk Akımı'ndan ekonomiye 546 milyon dolar katkı
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