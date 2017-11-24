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nın motoruna 5 talip

Giriş Tarihi: 24.11.2017 14:09 Güncelleme Tarihi: 24.11.2017 14:19
Altay tankının motoruna 5 talip

Savunma Sanayii Müsteşarlığının (), nın yerli motoru için çıktığı ihalede, 5 firma teklife çağrı dosyası aldı

, Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesinde teklife çağrı dosyası alan firmaları internet sitesinden duyurdu.

İŞTE TALİP OLAN O ŞİRKETLER

Buna göre, söz konusu firmalar; BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Figes Fizik ve Geometride Bilgisayar Simülasyon Hizmet Ticaret AŞ, İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret AŞ, TUSAŞ Motor Sanayi AŞ, TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ oldu.

EKİM AYINDA YENİDEN AÇTI

Müsteşarlık, için daha önce sonuçsuz kalan girişiminin ardından, Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesini ekim ayında yeniden açmıştı.

YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA...

İhale kapsamında, tankın güç grubu ihtiyacının ülke sanayisinin mevcut imkan ve kabiliyetlerinin azami derecede kullanılarak yerli ve milli imkanlarla karşılanması amaçlanıyor.

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Altay tankının motoruna 5 talip
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