Bakan Sarıeroğlu taşeron düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da Twitter'dan yaptığı açıklamada düzenlemenin detayları duyurdu. İşte o tweetler;

"SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA ALIYORUZ"

Merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan TÜM kardeşlerimizi, sürekli işçi kadrosuna alıyoruz.

"BUNDAN SONRA KADROLU İŞÇİ OLACAK"

Özel sözleşmeli, geçici, bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriyoruz. Yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Bugün, bu sabah itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçikardeşlerimiz bundan sonra KADROLU işçi olacak.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA DA KADRO

Belediye ve İl Özel İdarelerinde, taşeron olarak çalışan kardeşlerimiz için de yeni bir düzenleme yaptık, bu kardeşlerimiz, il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler

4C'Lİ İŞÇİLER 4B KADROSUNA GEÇİYOR

4/C'li kardeşlerimizi de unutmadık, 4/C kapsamında çalışanları, 4/B kadrosuna alıyoruz. Böylece, 4/C kapsamındaki çalışanlarımızın bu sorununa da bir nokta koyuyoruz. Yeni düzenlemenin, 4/C'li kardeşlerimize de hayırlı olmasını diliyorum.

MEVSİMLİK İŞÇİ SÜRESİ UZATILIYOR

Mevsimlik çalışan geçici işçi kardeşlerimizi de unutmadık. Yapacağımız düzenleme ile, bu işçilerimizin 5 ay 29 güne kadar olan çalışma sürelerinin 4 aya kadar daha uzatılmasını sağlıyoruz.

ERDOĞAN VE YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

Bu süreci başından sonuna kadar büyük bir özveriyle takip eden Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Her fırsatta işçinin hakkını koruyup, gözetleyen, her platformda bunu kararlılıkla dile getiren ve taşeron işçilerimizle ilgili yapılan bu tarihi reformun mimarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz.