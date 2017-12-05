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’da 1 milyar tonluk rezervi bulundu

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2017 16:30 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 16:33
Doğu Türkistan’da 1 milyar tonluk petrol rezervi bulundu

’in Sincan ’nde () yaklaşık 1 milyar ton rezerve sahip yeni bir yatağı keşfedildiği bildirildi.

'in Sincan 'nde yaklaşık 1 milyar ton rezerve sahip yeni bir yatağı keşfedildiği bildirildi.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberinde, ülkenin dev enerji üretici firmalarından Petro China'nın Juggar havzasının Ma gölü bölgesinde yaklaşık 1 milyar tonluk bir petrol yatağı bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu kaynağın, dünyadaki en büyük petrol rezervlerinden biri olduğu belirtildi.

Petro China, son iki yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 1 milyon 380 bin ton petrol üretimi yapmıştı. Şirket, ülkenin 13'üncü 5 yıllık (2016-2020) kalkınma planı çerçevesinde bölgeden 6 milyon ton petrol çıkarmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin'in kuzeybatısındaki Uygur bölgesi, petrolün yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür başta olmak üzere çok sayıda yer altı kaynağını barındırıyor.

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Doğu Türkistan’da 1 milyar tonluk petrol rezervi bulundu
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