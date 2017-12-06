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Son dakika: Kadroya alınacak sine ikramiye müjdesi

Giriş Tarihi: 6.12.2017 11:51 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 11:59
Son dakika: Kadroya alınacak taşeron işçisine ikramiye müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 850 bin kişinin kadroya alınacağı taşeron düzenlemesi ile ilgili kadroya alınacaklara 52 günlük ikramiyenin de verileceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kamuya alınmasına ilişkin hazırlanan düzenleme ile ilgili açıklamalarından satır başları;

Çok fazla çalışma yaptık. Zor bir konu, bu yüzden çok büyük bir hassasiyetle çalıştık.

Taşeron düzenlemesi 900 bin kişiyi kapsıyor. Aileleriyle birlikte yaklaşık 4 milyon vatandaşımızı ilgilendiriyor.

450 bin kişi tam kadrolu olacak.

Çalışanların kazanmış oldukları kıdem ve yıllık izinler olduğu gibi korunacak.
Maaş konusunda mevcut maaşları ile birlikte geçiş sağlamış olacak. Maaşlarına 52 günlük ikramiye de eklenmiş olacak.

Kadroya alınacak kişilerin tayin hakkı olmayacak.

Çalışmamız tamamlandı. Başbakan'ımız yurtdışından geldikten sonra son bir değerlendirme yapacağız.

Bu sene bitmeden bu işi nihayete erdireceğiz.

Kadroya alınacaklara herhangi bir eğitim ve yaş sınırı konulmayacak.

Herhangi bir kıdem aranmayacak.

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Son dakika: Kadroya alınacak taşeron işçisine ikramiye müjdesi
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