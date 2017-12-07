Garaj Sepeti, Taşıt.com’u satın aldı

Otomotivde araç sahipleri, KOBİ'ler ve kurumlara sundukları dijital dönüşüm ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü belirten ve Garaj Sepeti'ni internetin tartışmasız en büyük otomotiv oyuncusu haline getirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirten Garaj Sepeti Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelikol satın alma ile ilgili olarak şunları söyledi: "Taşıt.com Türkiye internet ve otomotiv sektörü için çok önemli bir pazaryeri. Yıllardır çok başarılı işlere imza atıyorlar ve sürekli kendilerinden söz ettiriyorlar. Rakamlara baktığımızda da ilan ve kiralama platformu olarak otomotiv dikeyinin en büyük oyuncusu olduğunu görüyoruz."

Taşıt.com kurucusu Birol Kabakoğlu ise "Taşıt.com olarak sektörde sekiz yıldır pek çok ilke imza attık milyonlarca kullanıcıya ulaştık ve Taşıt.com'u buraya kadar başarıyla getirdik. Bugüne kadar 150'nin üzerinde personele iş imkanı sağladık. Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Biz bu satın almayı bayrak teslimi olarak görüyoruz. Garaj Sepeti'nin vizyonu ve kültürüyle çok uyum sağlayan Taşıt.com'un emin ellerde olduğuna ve yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Bundan sonra yoluma kurucu ortağı olduğum Dekamedia teknoloji şirketi ve internet girişimi CvLogin ile devam edeceğim" dedi.

ÜYELERİN ÜYELİKLERİ DEVAM EDECEK

Garaj Sepeti yetkililerinin aldığı karara göre Taşıt.com üye bireyleri ve üye işyerleri üyeliklerine devam edecek ve kısa bir süre sonra bu üyelikleri hiçbir ücret ödemeden tüm Garaj Sepeti ürünlerinde de geçerli olacak. Aynı şekilde Garaj Sepeti üyeleri de Taşıt.com un ayrıcalıklarından faydalanabilecekler. Örneğin Taşıt.com da bir ilan veren araç sahibinin ilanı pek yakında başka hiçbir işlem yapmadan Garaj Sepeti alt yapısında çalışan tüm internet sitelerinde de ücretsiz yayınlanacak.