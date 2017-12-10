2017 yılı hiç tartışmasız Bitcoin yılı oldu. Yaklaşık 10 yıl önce çıkarılmasına rağmen uzun süre sınırlı bir çevreye sıkışıp kalan yeni çağın sanal para biriminin ismini artık neredeyse duymayan kalmadı. Tabii bunda en büyük etken, Bitcoin'in yılbaşından bu güne yüzde 400'ü aşan değer artışıyla tarihi zirvesi olan 5.220 dolara çıkması oldu. Hiçbir yatırım aracının ulaşamadığı bu muhteşem getiri herkesin ilgisini çekiyor. Artık finansal okuryazarlığı olsun olmasın herkes Bitcoin'i ismen de olsa biliyor. Ancak yine de Bitcoin nedir, Bitcoin madencileri kimlerdir, Bitcoin işlem platformu Blockchain nasıl işler, sorularının yanıtını hala çok az insan biliyor. Üstelik bu durum sadece Türkiye'ye özgü değil tüm dünyada da benzer bir durum söz konusu.Peki Bitcoin nedir nasıl alınır ve ne kadar?

BİTCOİN NEDİR NASIL ALINIR?

Gelelim çağın sanal para birimi Bitcoin'e…" Bitcoin nasıl üretiliyor, Bitcoin madenciliği nedir?" soruları bu yazının ana konusu değil ancak çok basitçe anlatmak gerekirse Bitcoin aslında bir algoritma. Bu bilgisayarınızın işlemcilerini yoran bir matematik formül. Bunu her çözdüğünüzde bir ödül kazanıyorsunuz. Başka bir deyişle Bitcoin kazanıyorsunuz. Bu ödülün kazanılabilmesi içinse Blockchain'e entegre olunması gerekiyor. İşte Bitcoin yapısı en basit anlatımıyla bu şekilde çalışıyor.Ancak herkes Bitcoin madencisi olamaz ve Bitcoin çıkartamaz. Siz de yasal prosedürleri daha belli olmadığı için aslında birer web sitesi olan Bitcoin borsalarına başvurup Bitcoin alımı yapabilirsiniz. Bu konuda bir de minik bilgi verelim. Dünyada son verilere göre günlük işlem hacmi bin doları aşan toplam 400 civarı Bitcoin borsası bulunuyor.

BİTCOİN SÖZLÜĞÜ

BTC: BTC bir bitcoin için kullanılan ortak bir semboldür. XTB simgesi de kullanılıyor.

Cüzdan: Bitcoin ağındaki gerçek cüzdanınızdır. Cüzdanınız, blok zincire girmesi için bitcoin'lerinizi harcamanıza yarayacak özel anahtar (ya da anahtarları) içerir. Her bitcoin cüzdanı size kontrol ettiği toplam bitcoin bakiyesini göstererek istediğiniz kişiye istediğiniz miktarda gönderim yapabilmenizi sağlar. Ancak siz bu paranız kadar harcama yapabilirsiniz.

Bit: Bitcoin'in kullanılan bir alt-ünitesini belirlemek için kullanılır. 1.000.000 bit 1 bitcoin'e eşdeğerdir. Bu ünite genellikle ücretlendirme ipuçları, satışlar ve hizmetler için daha uygundur.

Bitcoin: Büyük harfle başlayan Bitcoin, bitcoin konseptini ve kendisine ait bütün ağı ifade eder. Küçük harfle başlayan bitcoin ise, sadece miktar olarak bitcoin'i tanımlar. Örnek, "Bugün on bitcoin harcadım".

BİTCOİN NE KADAR?

Sanal para birimi Bitcoin, bir rekor daha kırdı.Bitcoin fiyatı 64,798.98 fiyatına gelerek dikkatleri üstüne çekti.