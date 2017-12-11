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Nobelli ekonomistten yorumu: Eğleniyorlar

Giriş Tarihi: 11.12.2017 18:11 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 18:16
Nobelli ekonomistten Bitcoin yorumu: Eğleniyorlar

Nobelli ekonomist , ile ilgili olarak bağlantıların sadece ekonomik olmadığını, psikolojik olduğunu belirtti. Shiller, "Hayatınızdaki tüm birikimleri buna koymayın. Bununla biraz oynamak oyun gibi bir şey. Bu finansal piyasaları sürükleyen şeyin bir parçası. Bu bir keyif" dedi.

Nobel ödüllü profesörü ekonomist , birçok yatırımcısının eğlendiğini söyledi. Bloomberg TV'ye konuşan ekonomist Shiller, "Hayatınızdaki tüm birikimleri buna koymayın. Bununla biraz oynamak oyun gibi bir şey. Bu finansal piyasaları sürükleyen şeyin bir parçası. Bu bir keyif." ifadelerini kullandı.

Bitcoin vadelileri bugün işlem görmeye başlarken, ilk günde vadelilerde açılış fiyatına kıyasla yüzde 26'lık artış kaydedildi. Bu durum devre kesicilerin ilk günden devreye girmesine yol açtı.

Nobelli ekonomist Shiller, Bitcoin ile ilgili olarak bağlantıların sadece ekonomik olmadığını, psikolojik olduğunu belirtti. Shiller, "Bu durum akla borsa ve gayrimenkul piyasalarının çöküşü dahil olmak üzere finansal krizleri getiriyor" diye konuştu.

STİGLİTZ DE UYARMIŞTI

Ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinden Nobel ödüllü ekonomist yaptığı açıklamada başta Bitcoin olmak üzere dijital para birimlerinin tehlikelerine işaret ederek, "Bitcoin'in bir anlamı yok, hemen yasaklanmalı" ifadelerini kullanmıştı.

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Nobelli ekonomistten Bitcoin yorumu: Eğleniyorlar
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